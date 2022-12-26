Виртуальный хостинг: в чем разница VPS/VDS и как выбрать?

Как сделать выбор виртуального хостинга, какие есть основные отличия между VPS и VDS, каков список критериев для выбора сервера и важные моменты в процессе аренды VPS/VDS

26 декабря 2022, 14:02, ИА Амител

Фото: senivpetro / Freepik

Под виртуальным хостингом принято рассматривать такой хостинг, когда на конкретном рабочем сервере находится множество интернет-порталов. В результате провайдеры предлагают арендовать данный сервер разным пользователям, которые самостоятельно решают, что именно они желают на нем размещать: сайты, собственные проекты, приложения и прочее.

Чтобы каждый клиент смог получить необходимый запас мощности, а его «соседи» не забирали эту мощность себе, существуют выделенные серверы, запущенные в виртуальной среде (VPS и VDS). Эти два понятия имеют огромное количество общих характеристик, а потому их часто путают между собой. Но перед тем, как воспользоваться услугами аренды, нужно разобраться с их отличиями более детально.

Что такое VPS?

Процедура виртуализации в данном случае происходит в условиях определенной операционной системой с дополнительной помощью всевозможных технологий (к примеру, iCore Virtual Accounts и другие).

Клиент получает такие возможности:

Работа в изолированном ПО. Наличие прав суперпользователя. Но при этом нет возможности заменить уже используемое ПО, его ядро.

Что такое VDS?

Процедура виртуализации происходит на аппаратном уровне. В результате начинается физическое выделение всех рабочих ресурсов мощного компьютерного оборудования.

Клиент получает следующие возможности:

Регулярное применение ресурсов CPU. Применение всего свободного пространства на диске, памяти. Замена одной ОС на другую. Модификация уже имеющейся ОС и даже изменение настроек до BIOS.

Такой хостинг постепенно становится все более популярным за счет идеального соотношения «цена/качество». При этом VDS предлагает пользователю широкие возможности управления.

Особенности выбора сервера

Перед тем, как отыскать подходящий сервер для собственного сайта, каждый клиент задается вопросом: VPS или VDS — что и как выбрать? Условия выбора таких серверов совершенно одинаковые:

Конфигурация, мощностные показатели используемого компьютерного устройства. Скорость дальнейшей загрузки каждого интернет-портала оценивают по следующей формуле: учитываются показатели мощности процессора и памяти, которые сравниваются между собой. Операционная система. Представленная система влияет на количество приложений, которые сервер в дальнейшем может успешно поддерживать. Провайдер предлагает одну или сразу несколько ОС на выбор клиента. Надежная эксплуатация. В случае увеличения изначальных показателей нагрузки важно сохранить бесперебойную работу всей системы. В результате происходит применение запасных ресурсов, а потому ваш интернет-портал будет функционировать 24/7 даже при наличии перебоев с электричеством у компании-провайдера. Полоса пропускания. Выбирая виртуальный хостинг VPS, необходимо определиться с полосой пропускания для всех своих проектов. Следующий шаг: спросить у провайдера, имеются ли какие-нибудь ограничения с его стороны на указанный параметр. В случае ограничений не лишним будет узнать, сколько стоит дополнительная широта. Оптимальное количество IP-адресов. Далеко не каждая компания может предложить сразу несколько дополнительных IP-адресов. Однако именно эта услуга считается одной из самых распространенных и часто запрашиваемых среди клиентов. Ведь разные адреса могут понадобиться при будущей установке защищенного соединения, согласно SSL-протоколу, для одного интернет-портала со всевозможными доменами и прочее. Месторасположение сервера. Стоит запомнить одно важное правило: чем короче дистанция между VPS и локацией, где находится целевая аудитория вашего интернет-портала, тем намного лучше. Пользователи смогут оперативно получать доступ к сайту, отмечают высокую скорость загрузки любой из страниц сайта. Все это положительно сказывается на будущих возможностях сайта, который быстро «вырвется» вперед, занимая лидирующие позиции в поисковой выдаче.

При совершении выбора определенного провайдера и сервера в целом важно уделить внимание качеству работы технической поддержки — специалисты должны быть на связи с клиентом 24/7. Клиенты должны иметь возможность обращаться за квалифицированной помощью в любой день и время, чтобы получить оперативное решение возникшей проблемы и продолжить пользоваться сервером. Таким образом, можно рассчитывать на бесперебойную работу собственного проекта, несмотря на различные нюансы (перегруз сервера, отсутствие интернет-соединения, электричества и многое другое).

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