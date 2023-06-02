Виртуальный или физический сервер: что выбрать для аренды?
И что надо знать об использовании виртуального
02 июня 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpf5t5TC
Аренда виртуального сервера становится всё более популярной услугой. Многие компании даже полностью отказываются от приобретения физических серверов. Рассказываем, оправданно ли такое решение и отличаются ли возможности, которые дают эти два варианта.
Выделенный и виртуальный сервер: основные особенности
Физическим сервером называют самостоятельную единицу вычислительной техники, к которой клиент имеет полный административный доступ, то есть право управления на системном и аппаратном уровнях.
Виртуальный сервер – изолированная виртуальная машина с полноценной ОС, памятью, процессами и пользователями. Технологии доступа к подобному серверу две – VPS и VDS*.
Виртуальный сервер в сравнении с физическим обладает следующими преимуществами:
- имеет более доступную стоимость;
- более независим от работы техники, не подвергается физическому износу;
- отличается более быстрым масштабированием;
- не требует от пользователя обладания особыми навыками и умениями.
К недостаткам можно отнести чуть большее число ограничений в настройках и инфраструктуре и более низкую производительность.
Преимущества физического сервера:
- высокий уровень безопасности;
- круглосуточная техподдержка;
- стабильно высокая скорость подключения;
- право полного контроля сервера;
- фиксированная стоимость услуги.
Минусы: более высокая стоимость услуги, медленное обновление, требование к наличию определённого уровня компетенции со стороны пользователя.
Так, и что выбрать?
Что лучше выбрать, зависит ещё и от целей конкретного проекта. Выделенный сервис часто используют в том случае, если физический слишком дорогой, а обычный хостинг уже не может удовлетворить имеющимся потребностям. Такой вариант предпочтителен для небольших и средних интернет-магазинов, корпоративных сайтов, растущих информационных порталов и т.д.
Любой простой может обернуться существенными финансовыми потерями, поэтому, выбирая поставщика услуг, не забывайте читать отзывы. Также важно убедиться, что техническая поддержка работает в режиме 24/7. При расчёте требуемой мощности специалисты рекомендуют "накидывать" к необходимой вам цифре 25%.
*VPS ("ВиПиЭс"), VDS ("ВиДиЭс")
ООО "Обит"
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