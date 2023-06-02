Виртуальный или физический сервер: что выбрать для аренды?

И что надо знать об использовании виртуального

02 июня 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpf5t5TC

Ноутбук. Гаджеты / Фото: pressfoto / freepik.com

Аренда виртуального сервера становится всё более популярной услугой. Многие компании даже полностью отказываются от приобретения физических серверов. Рассказываем, оправданно ли такое решение и отличаются ли возможности, которые дают эти два варианта.

Выделенный и виртуальный сервер: основные особенности

Физическим сервером называют самостоятельную единицу вычислительной техники, к которой клиент имеет полный административный доступ, то есть право управления на системном и аппаратном уровнях.

Виртуальный сервер – изолированная виртуальная машина с полноценной ОС, памятью, процессами и пользователями. Технологии доступа к подобному серверу две – VPS и VDS*.

Виртуальный сервер в сравнении с физическим обладает следующими преимуществами:

имеет более доступную стоимость;

более независим от работы техники, не подвергается физическому износу;

отличается более быстрым масштабированием;

не требует от пользователя обладания особыми навыками и умениями.

К недостаткам можно отнести чуть большее число ограничений в настройках и инфраструктуре и более низкую производительность.

Преимущества физического сервера:

высокий уровень безопасности;

круглосуточная техподдержка;

стабильно высокая скорость подключения;

право полного контроля сервера;

фиксированная стоимость услуги.

Минусы: более высокая стоимость услуги, медленное обновление, требование к наличию определённого уровня компетенции со стороны пользователя.

Так, и что выбрать?

Что лучше выбрать, зависит ещё и от целей конкретного проекта. Выделенный сервис часто используют в том случае, если физический слишком дорогой, а обычный хостинг уже не может удовлетворить имеющимся потребностям. Такой вариант предпочтителен для небольших и средних интернет-магазинов, корпоративных сайтов, растущих информационных порталов и т.д.

Любой простой может обернуться существенными финансовыми потерями, поэтому, выбирая поставщика услуг, не забывайте читать отзывы. Также важно убедиться, что техническая поддержка работает в режиме 24/7. При расчёте требуемой мощности специалисты рекомендуют "накидывать" к необходимой вам цифре 25%.

*VPS ("ВиПиЭс"), VDS ("ВиДиЭс")

ООО "Обит"

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