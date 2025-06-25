Виртуальный помощник экономит клиентам Билайна по 52 года в месяц на общении со спамерами

Каждый месяц он перехватывает звонки нескольких миллионов опасных номеров

25 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5woquep

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С января по май 2025 года антифрод-система Билайна распознала 1,7 млрд звонков от мошенников и спамеров, 695 млн из них были заблокированы и перенаправлены на виртуального помощника. В среднем каждый звонок длился 12 секунд. Это значит, что ежемесячно помощник Билайна общался со спамерами примерно по 463 тысяч часов, то есть примерно по 52 года.

Порядка четверти из числа заблокированных звонков – 180 млн – пришлись на май, благодаря улучшенной защите, масштабированной на всю базу клиентов.

Каждый месяц виртуальный помощник перехватывает звонки с 2,5-3 млн опасных номеров. Чаще всего спамеры звонят жителям южных регионов страны. На втором и третьем местах с небольшим разрывом – Центральный регион и Москва. От трети до половины подобных звонков сразу блокируются, остальные помечаются как подозрительные.

Ранее Билайн запустил сервис, который помогает клиентам, ставшим жертвами аферистов, вернуть украденные деньги – в течение пяти рабочих дней всего по двум документам. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку в мобильном приложении Билайна.

"Кибербезопасность сегодня встречает всё новые вызовы. Объемы данных и сложность их анализа растут, злоумышленники дорабатывают свои схемы – как психологически, так и технологически. Например, свыше 80% атак теперь происходят в мессенджерах, где с ними труднее справиться, и где проще на них отреагировать. Поэтому Билайн продолжает искать новые пути и возможности защиты", – отметил директор по антифроду Билайна Петр Алферов.

Так, оператор бесплатно подключил для всех клиентов виртуального помощника. Он умеет блокировать мошенников не только при обычных звонках, но и в мессенджерах – нужно только активировать эту функцию в приложении.

Также недавно компания запустила сервис, который прерывает звонок, если во время него клиенту приходит СМС с кодом от банковского приложения или портала “Госуслуги”. 10 июня он заработал для всех клиентов Билайна – автоматически и бесплатно.

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