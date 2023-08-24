Виртуальный сервер VPS: анализ основных преимуществ для пользователей
Это выгодно, надежно и просто в управлении
24 августа 2023, 17:45, ИА Амител LjN8KWtaf
Сервера VPS* пользуются огромным спросом у пользователей разных категорий: владельцев сайтов, вебмастеров, разработчиков и многих других. В рамках услуги клиент получает отдельную виртуальную машину, управлять которой можно практически без ограничений. Рассказываем, какими преимуществами и недостатками обладает vps server.
Понятные настройка и управление
Простота настройки и управления – основной плюс, получаемый при аренде такого сервера. Конечно, человек, который будет заниматься администрированием, должен обладать определенными навыками и умениями, но в целом процесс обслуживания сервера прост и понятен. Конфигурацию можно настроить полностью под свои нужды, выбрав ОС, добавив сайты, почтовые ящики и многое другое.
Надежность и безопасность
"Обычные" типы хостинга, включая облачный, существенно уступают VPS в вопросах безопасности и конфиденциальности. За счет того, что сервер полностью изолирован от соседних виртуальных машин, он работает автономно, конфиденциально и независимо.
Финансовая выгода
Виртуальный хостинг VPS, за счет наличия "соседей", которые также вносят плату за аренду, обходится пользователям недорого. Также вы можете подобрать оптимальную стоимость, в зависимости от необходимого объема ресурсов. Благодаря отсутствию необходимости тратиться на обновление и обслуживание, аренду VPS/VDS* могут позволить себе не только крупные порталы, но и представители среднего и малого бизнеса.
Хороший выбор ОС и приложений
Провайдер предоставляет клиентам право выбора, какую операционную систему установить на сервер. Также при аренде VPS допускается установка и запуск различных приложений и служб.
Отличная масштабируемость
Возможность быстро увеличивать или уменьшать объем доступных ресурсов – еще одно заметное преимущество, получаемое арендаторами серверов VPS. Провайдеры предоставляют широкий выбор тарифов, среди которых можно легко подобрать оптимальный.
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* VPS (ВиПиЭс); VDS (ВиДиЭс); server (сервер); SpaceWeb ("СпейсВеб").Общество с ограниченной ответственностью "СпейсВэб"
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