Visa запретила банкам приграничных стран открывать карты россиянам

За нарушение требования полагается штраф в миллион долларов

27 октября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Visa сообщила по почте банкам приграничных с РФ стран о новом ограничении.

Как пишет Mash, отныне таким кредитным организациям нельзя открывать счета людям с российскими паспортами и тем, кто не является гражданином Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. За нарушение требования якобы полагается штраф в миллион долларов за каждую карту.

Пока неизвестно, насколько эти сведения достоверны. Оригинальный документ опубликован не был.