Visa запретила банкам приграничных стран открывать карты россиянам
За нарушение требования полагается штраф в миллион долларов
27 октября 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Visa сообщила по почте банкам приграничных с РФ стран о новом ограничении.
Как пишет Mash, отныне таким кредитным организациям нельзя открывать счета людям с российскими паспортами и тем, кто не является гражданином Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. За нарушение требования якобы полагается штраф в миллион долларов за каждую карту.
Пока неизвестно, насколько эти сведения достоверны. Оригинальный документ опубликован не был.
08:37:05 27-10-2023
Осталось заблокировать карты visa и мастеркпрд выданные на русские паспорта на всем шаре
08:49:05 27-10-2023
Вытирая ноги о своих граждан внутри страны, власть тем самым подает дурной пример другим...
09:47:32 27-10-2023
Это называется просто - фашизм. Преследование по национальному признаку. Чтобы вы все сдохли, твари фашистские.
14:31:15 27-10-2023
Гость (09:47:32 27-10-2023) Это называется просто - фашизм. Преследование по национально... Да, это так и есть. Фашистская Европа и Америка ведут войну против России.