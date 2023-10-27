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Visa запретила банкам приграничных стран открывать карты россиянам

За нарушение требования полагается штраф в миллион долларов

27 октября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Visa сообщила по почте банкам приграничных с РФ стран о новом ограничении.

Как пишет Mash, отныне таким кредитным организациям нельзя открывать счета людям с российскими паспортами и тем, кто не является гражданином Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. За нарушение требования якобы полагается штраф в миллион долларов за каждую карту.

Пока неизвестно, насколько эти сведения достоверны. Оригинальный документ опубликован не был.

Экономика банки

Комментарии 4

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Гость

08:37:05 27-10-2023

Осталось заблокировать карты visa и мастеркпрд выданные на русские паспорта на всем шаре

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Гость

08:49:05 27-10-2023

Вытирая ноги о своих граждан внутри страны, власть тем самым подает дурной пример другим...

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Гость

09:47:32 27-10-2023

Это называется просто - фашизм. Преследование по национальному признаку. Чтобы вы все сдохли, твари фашистские.

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Гость

14:31:15 27-10-2023

Гость (09:47:32 27-10-2023) Это называется просто - фашизм. Преследование по национально... Да, это так и есть. Фашистская Европа и Америка ведут войну против России.

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