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Виталий Милонов раскритиковал бездетные семьи

Он заявил, что таким парам нужно внимание психологов и священнослужителей

20 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виталия Милонова
Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал семейные пары, в которых нет детей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Если все нормально, почему не имеют детей? Они живут не для себя, они живут совершенно для других ценностей – для черта они живут, потому что счастья они не приобретают", – написал Милонов.

Он заявил, что с такими парами, которые, по мнению политика, являются девиантными, должны работать психологи и священнослужители. 

Милонов предположил, что в бездетных семьях муж может быть наркоманом, алкоголиком или курильщиком вейпов.

депутаты

Комментарии 16

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Гость

06:42:09 20-11-2023

А ему уже даже психолог не поможет!

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Гость

06:46:03 20-11-2023

Милонов, если бы россияне знали правду, которую секретят, то все или почти все стали бездетными. В одном прав Милонов, миром правит черт, который враг Бога.

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Гость

07:34:48 20-11-2023

У них сейчас одна общая волна - демография. И их по этой волне прет как судака по Оби. Не лезьте вы в личное пространство, прекратите женщинам указывать когда ей рожать, а когда ей идти получать высшее образование, прекратите парам указывать когда и сколько детей им рожать. Вы своими директивами ничего полезного не добьетесь, только людей разозлите.

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Гость

08:21:32 20-11-2023

Если нормально? А у большинства бездетных как раз ненормально, и часто со здоровьем. "в бездетных семьях муж может быть наркоманом, алкоголиком или курильщиком вейпов" - где статистика?

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Гость

08:34:19 20-11-2023

Милонова нужно проверить у психиатров. Он же буйный!

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Гость

08:54:48 20-11-2023

Гость (08:34:19 20-11-2023) Милонова нужно проверить у психиатров. Он же буйный! ... На фоне недавнего предложения, чтобы зэчки рожали детей и их бы отпускали за это... Милонов хотя бы просто воздух сотрясает. Вообще на фоне недавних инициатив хочется, чтобы эти товарищи просто тихонько получали зп и просто ничего не делали.

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Гость

09:22:33 20-11-2023

Хм-м-м... Какая отвратительная рожа!?... ©

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Гость

09:50:51 20-11-2023

Почему мне должно быть важно его мнение?

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Гость

12:33:44 20-11-2023

Гость (09:50:51 20-11-2023) Почему мне должно быть важно его мнение?... Потому что эти ... редиски законы пишут.

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Гость

12:06:14 20-11-2023

В думе сидят абсолютно не компетентные люди, далёкие от народа и его проблем. Не знаю, ведётся ли статистика комментариев людей на подобные предложения депутатов, но если бы ВВП их прочитал, нахрен бы вымел половину дармоедов оттуда. Какое право он вообще имеет, получая такие деньги, нести такую чушь?????

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матьВаша

12:38:32 20-11-2023

Гость (12:06:14 20-11-2023) В думе сидят абсолютно не компетентные люди, далёкие от наро... Именно от того, что ОНИ ТАМ получают тААААкие деньги, они порят всю эту чушь

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Гость

16:45:31 20-11-2023

Гость (12:06:14 20-11-2023) В думе сидят абсолютно не компетентные люди, далёкие от наро... ВВП, именно такие дураки очень нужны, а умных и особенно кто к народу тяготит, пример с Евдокимовым, фургалом, так судьба их известна..... Это называется - отрицательный отбор.

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Светлана

12:45:37 20-11-2023

Вот именно, что в семьях НЕнормально. Даже если здоровье в полном порядке. На примере своей семьи - жили на картошке, пока дети были маленькие. Если бы мне достоверно сказали, что будет НЕЧЕМ просто кормить детей, вряд ли я рожала бы. Запредельная бедность, фактически нищета(((. В капитализме рожать нельзя вообще.

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Гость

13:54:54 20-11-2023

Светлана (12:45:37 20-11-2023) Вот именно, что в семьях НЕнормально. Даже если здоровье в ... На самом деле причин того, что в семье нет детей - МАССА. Например, отсутствие своего жилья, стабильного заработка, проблем со здоровьем и т.д. А Милонов этого никак не хочет осознавать.

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гость

12:48:08 20-11-2023

Милонов - это кто?

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гость

13:00:26 20-11-2023

Миллионов у вас когда визит к врачу?

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