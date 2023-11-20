Виталий Милонов раскритиковал бездетные семьи

Он заявил, что таким парам нужно внимание психологов и священнослужителей

20 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал семейные пары, в которых нет детей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Если все нормально, почему не имеют детей? Они живут не для себя, они живут совершенно для других ценностей – для черта они живут, потому что счастья они не приобретают", – написал Милонов.

Он заявил, что с такими парами, которые, по мнению политика, являются девиантными, должны работать психологи и священнослужители.

Милонов предположил, что в бездетных семьях муж может быть наркоманом, алкоголиком или курильщиком вейпов.