Виталий Милонов раскритиковал бездетные семьи
Он заявил, что таким парам нужно внимание психологов и священнослужителей
20 ноября 2023, 06:30, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виталия Милонова
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал семейные пары, в которых нет детей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Если все нормально, почему не имеют детей? Они живут не для себя, они живут совершенно для других ценностей – для черта они живут, потому что счастья они не приобретают", – написал Милонов.
Он заявил, что с такими парами, которые, по мнению политика, являются девиантными, должны работать психологи и священнослужители.
Милонов предположил, что в бездетных семьях муж может быть наркоманом, алкоголиком или курильщиком вейпов.
06:42:09 20-11-2023
А ему уже даже психолог не поможет!
06:46:03 20-11-2023
Милонов, если бы россияне знали правду, которую секретят, то все или почти все стали бездетными. В одном прав Милонов, миром правит черт, который враг Бога.
07:34:48 20-11-2023
У них сейчас одна общая волна - демография. И их по этой волне прет как судака по Оби. Не лезьте вы в личное пространство, прекратите женщинам указывать когда ей рожать, а когда ей идти получать высшее образование, прекратите парам указывать когда и сколько детей им рожать. Вы своими директивами ничего полезного не добьетесь, только людей разозлите.
08:21:32 20-11-2023
Если нормально? А у большинства бездетных как раз ненормально, и часто со здоровьем. "в бездетных семьях муж может быть наркоманом, алкоголиком или курильщиком вейпов" - где статистика?
08:34:19 20-11-2023
Милонова нужно проверить у психиатров. Он же буйный!
08:54:48 20-11-2023
Гость (08:34:19 20-11-2023) Милонова нужно проверить у психиатров. Он же буйный! ... На фоне недавнего предложения, чтобы зэчки рожали детей и их бы отпускали за это... Милонов хотя бы просто воздух сотрясает. Вообще на фоне недавних инициатив хочется, чтобы эти товарищи просто тихонько получали зп и просто ничего не делали.
09:22:33 20-11-2023
Хм-м-м... Какая отвратительная рожа!?... ©
09:50:51 20-11-2023
Почему мне должно быть важно его мнение?
12:33:44 20-11-2023
Гость (09:50:51 20-11-2023) Почему мне должно быть важно его мнение?... Потому что эти ... редиски законы пишут.
12:06:14 20-11-2023
В думе сидят абсолютно не компетентные люди, далёкие от народа и его проблем. Не знаю, ведётся ли статистика комментариев людей на подобные предложения депутатов, но если бы ВВП их прочитал, нахрен бы вымел половину дармоедов оттуда. Какое право он вообще имеет, получая такие деньги, нести такую чушь?????
12:38:32 20-11-2023
Гость (12:06:14 20-11-2023) В думе сидят абсолютно не компетентные люди, далёкие от наро... Именно от того, что ОНИ ТАМ получают тААААкие деньги, они порят всю эту чушь
16:45:31 20-11-2023
Гость (12:06:14 20-11-2023) В думе сидят абсолютно не компетентные люди, далёкие от наро... ВВП, именно такие дураки очень нужны, а умных и особенно кто к народу тяготит, пример с Евдокимовым, фургалом, так судьба их известна..... Это называется - отрицательный отбор.
12:45:37 20-11-2023
Вот именно, что в семьях НЕнормально. Даже если здоровье в полном порядке. На примере своей семьи - жили на картошке, пока дети были маленькие. Если бы мне достоверно сказали, что будет НЕЧЕМ просто кормить детей, вряд ли я рожала бы. Запредельная бедность, фактически нищета(((. В капитализме рожать нельзя вообще.
13:54:54 20-11-2023
Светлана (12:45:37 20-11-2023) Вот именно, что в семьях НЕнормально. Даже если здоровье в ... На самом деле причин того, что в семье нет детей - МАССА. Например, отсутствие своего жилья, стабильного заработка, проблем со здоровьем и т.д. А Милонов этого никак не хочет осознавать.
12:48:08 20-11-2023
Милонов - это кто?
13:00:26 20-11-2023
Миллионов у вас когда визит к врачу?