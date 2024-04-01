Виза на Шри-Ланку снова стала платной для россиян
Чтобы оформить поездку, придется завести карту иностранного банка
01 апреля 2024, 20:20, ИА Амител
Самолет в небе / Фото: pxhere.com
Виза на Шри-Ланку для россиян снова стала платной с 1 апреля об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Программа по выдаче бесплатных виз для граждан ряда стран, включая Россию, действовала с 2023 года.
Теперь для поездки на островное государство россиянам с 1 апреля нужно будет либо получить электронное разрешение на въезд (для этого потребуется карта иностранного банка, стоимость услуги — 50 долларов (около 4,6 тысячи рублей), либо оформить визу по прилете за 60 долларов (около 5,5 тысячи рублей).
Визы для детей до 12 лет на Шри-Ланку бесплатные.
23:08:45 01-04-2024
Там хорошо.
Там чай растет
Но мне туда не надо!
06:08:24 02-04-2024
Делать там нечего
08:57:27 02-04-2024
да там вас и не ждут. все и там изгадите.
10:40:59 02-04-2024
передумали они. бесплатная еще на месяц