Виза на Шри-Ланку снова стала платной для россиян

Чтобы оформить поездку, придется завести карту иностранного банка

01 апреля 2024, 20:20, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: pxhere.com

Виза на Шри-Ланку для россиян снова стала платной с 1 апреля об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Программа по выдаче бесплатных виз для граждан ряда стран, включая Россию, действовала с 2023 года.

Теперь для поездки на островное государство россиянам с 1 апреля нужно будет либо получить электронное разрешение на въезд (для этого потребуется карта иностранного банка, стоимость услуги — 50 долларов (около 4,6 тысячи рублей), либо оформить визу по прилете за 60 долларов (около 5,5 тысячи рублей).

Визы для детей до 12 лет на Шри-Ланку бесплатные.