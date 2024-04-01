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Виза на Шри-Ланку снова стала платной для россиян

Чтобы оформить поездку, придется завести карту иностранного банка

01 апреля 2024, 20:20, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: pxhere.com
Самолет в небе / Фото: pxhere.com

Виза на Шри-Ланку для россиян снова стала платной с 1 апреля об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Программа по выдаче бесплатных виз для граждан ряда стран, включая Россию, действовала с 2023 года. 

Теперь для поездки на островное государство россиянам с 1 апреля нужно будет либо получить электронное разрешение на въезд (для этого потребуется карта иностранного банка, стоимость услуги — 50 долларов (около 4,6 тысячи рублей), либо оформить визу по прилете за 60 долларов (около 5,5 тысячи рублей).

Визы для детей до 12 лет на Шри-Ланку бесплатные.

Туризм

Комментарии 4

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Иван

23:08:45 01-04-2024

Там хорошо.
Там чай растет
Но мне туда не надо!

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Гость

06:08:24 02-04-2024

Делать там нечего

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Гость

08:57:27 02-04-2024

да там вас и не ждут. все и там изгадите.

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Гость

10:40:59 02-04-2024

передумали они. бесплатная еще на месяц

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