Вижу – не вижу. Как распознать ухудшение зрения у ребенка и куда обратиться?

В центрах "Спектр-оптика" в Барнауле подберут современный метод контроля и коррекции близорукости у детей

09 ноября 2023, 15:30, ИА Амител erid: LjN8KF5xm

Проверка зрения у ребенка / Фото: freepik.com

Современное общество сложно представить без всевозможных гаджетов, однако они в совокупности с малоподвижным образом жизни провоцируют развитие различных заболеваний у взрослых и детей, в том числе и проблем со зрением. И если мы можем почувствовать усталость в глазах, то ребенок зачастую – нет. Родители могут пропустить начало развития заболеваний, которые внешне никак не проявляются. Что же делать? Рассказываем, на какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы вовремя заметить проблему, и что делать, если зрение уже "упало".

Как распознать ухудшение зрения у ребенка?

Достаточно регулярно посещать врача-офтальмолога (один раз в шесть месяцев). Однако необходимо записать ребенка на внеочередной прием, если он:

трет глаза и прищуривается, часто моргает, чтобы четко видеть вдаль;

подносит предметы ближе к глазам, чтобы рассмотреть;

садится слишком близко к телевизору или компьютеру;

жалуется на головную боль, связанную с напряжением глаз;

испытывает проблемы с успеваемостью в школе.

Пациент на приеме / Фото: центр "Спектр-оптика"

Какие методы лечения бывают?

Опытные офтальмологи центров "Спектр-оптика" рекомендуют современные и проверенные методы контроля и коррекции близорукости:

линзы для очков Stellest*;

мягкие контактные линзы MiSight*;

аппаратное лечение зрения;

комплексное применение нескольких методик.

Если ребенку назначили ношение очков – не расстраивайтесь. Помните, они не только помогают четко видеть, но и позволяют притормозить прогрессирование и возникновение близорукости у детей с предрасположенностью. Тем более что линзы Stellest не имеют внешних отличий от обычных и могут быть помещены в любую современную оправу.

Для активных детей, которые занимаются спортом, посещают секции или танцы, отлично подойдут лечебные мягкие контактные линзы MiSight. Они обеспечивают максимальный комфорт и помогают не только корректировать зрение, но и контролировать прогрессирование и возникновение близорукости.

Однако идеальным вариантом считают комбинированное назначение средств коррекции, в том числе и аппаратное лечение зрения. Это проверенный метод, при котором специальные аппараты и компьютерные программы позволяют лечить и профилактировать заболевания глаз, в том числе близорукость. Курс необходимо проходить два раза в год.

Пациент на приеме / Фото: центр "Спектр-оптика"

Куда можно обратиться за консультацией?

Мы рекомендуем обращаться в центры контроля миопии (близорукости) "Спектр-оптика" в Барнауле по адресам:

Молодежная, 56;

Балтийская, 38;

Балтийская, 93;

Георгиева, 44;

Ленина, 118;

Ленина, 42;

Попова, 51;

Попова, 142.

А также в Новоалтайске по адресу: ул. Красногвардейская, 14.

Юный пациент / Фото: центр "Спектр-оптика"

Здесь можно не только купить очки или линзы, но и выявить первоначальную проблему, а также грамотно подобрать вариант ее коррекции и лечения.

Ознакомиться подробнее с методами контроля миопии можно отсканировав QR*-код:

*Stellest ("Стеллест"); MiSight ("МиСайт"); QR ("КуАр").

ИП Петров Н. Н.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста