Вижу – не вижу. Как распознать ухудшение зрения у ребенка и куда обратиться?
В центрах "Спектр-оптика" в Барнауле подберут современный метод контроля и коррекции близорукости у детей
09 ноября 2023, 15:30, ИА Амител erid: LjN8KF5xm
Современное общество сложно представить без всевозможных гаджетов, однако они в совокупности с малоподвижным образом жизни провоцируют развитие различных заболеваний у взрослых и детей, в том числе и проблем со зрением. И если мы можем почувствовать усталость в глазах, то ребенок зачастую – нет. Родители могут пропустить начало развития заболеваний, которые внешне никак не проявляются. Что же делать? Рассказываем, на какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы вовремя заметить проблему, и что делать, если зрение уже "упало".
Как распознать ухудшение зрения у ребенка?
Достаточно регулярно посещать врача-офтальмолога (один раз в шесть месяцев). Однако необходимо записать ребенка на внеочередной прием, если он:
- трет глаза и прищуривается, часто моргает, чтобы четко видеть вдаль;
- подносит предметы ближе к глазам, чтобы рассмотреть;
- садится слишком близко к телевизору или компьютеру;
- жалуется на головную боль, связанную с напряжением глаз;
- испытывает проблемы с успеваемостью в школе.
Какие методы лечения бывают?
Опытные офтальмологи центров "Спектр-оптика" рекомендуют современные и проверенные методы контроля и коррекции близорукости:
- линзы для очков Stellest*;
- мягкие контактные линзы MiSight*;
- аппаратное лечение зрения;
- комплексное применение нескольких методик.
Если ребенку назначили ношение очков – не расстраивайтесь. Помните, они не только помогают четко видеть, но и позволяют притормозить прогрессирование и возникновение близорукости у детей с предрасположенностью. Тем более что линзы Stellest не имеют внешних отличий от обычных и могут быть помещены в любую современную оправу.
Для активных детей, которые занимаются спортом, посещают секции или танцы, отлично подойдут лечебные мягкие контактные линзы MiSight. Они обеспечивают максимальный комфорт и помогают не только корректировать зрение, но и контролировать прогрессирование и возникновение близорукости.
Однако идеальным вариантом считают комбинированное назначение средств коррекции, в том числе и аппаратное лечение зрения. Это проверенный метод, при котором специальные аппараты и компьютерные программы позволяют лечить и профилактировать заболевания глаз, в том числе близорукость. Курс необходимо проходить два раза в год.
Куда можно обратиться за консультацией?
Мы рекомендуем обращаться в центры контроля миопии (близорукости) "Спектр-оптика" в Барнауле по адресам:
- Молодежная, 56;
- Балтийская, 38;
- Балтийская, 93;
- Георгиева, 44;
- Ленина, 118;
- Ленина, 42;
- Попова, 51;
- Попова, 142.
А также в Новоалтайске по адресу: ул. Красногвардейская, 14.
Здесь можно не только купить очки или линзы, но и выявить первоначальную проблему, а также грамотно подобрать вариант ее коррекции и лечения.
Ознакомиться подробнее с методами контроля миопии можно отсканировав QR*-код:
*Stellest ("Стеллест"); MiSight ("МиСайт"); QR ("КуАр").
ИП Петров Н. Н.Реклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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