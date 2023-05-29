В этом году компания присоединилась к федеральной акции "Марафон рек", которая проходит в поддержку национального проекта "Экология"

29 мая 2023, 11:05, ИА Амител

Акция по уборке мусора "Росводоканал Барнаул" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Обь – главная артерия для водоснабжения Барнаула. Так что ещё и поэтому очень важно, чтобы река была чистой. Об этом в числе прочих заботится "Росводоканал Барнаул". И очень символично, что в день российской экологической акции "Марафон рек" сотрудники водоканала и некоторые барнаульцы вышли именно на берег Оби. В пятницу, 26 мая, с берега собрали 50 мешков мусора по 220 литров каждый. Причём его не просто перевезли с места на место, а отправили на переработку.

Кто принимал участие?

На очистку прибрежной зоны вышли около трёх десятков сотрудников водоканала: от простых рабочих и молодых специалистов до руководителей. Так, например, в акции участвовал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев. Кстати, обычно на такие субботники выходит и гендиректор компании Андрей Полюго, но в этот раз он был на министерском совещании.

"Надеюсь, что подобными акциями мы сможем напомнить всем горожанам, что места отдыха – не место для свалки. Не сложно собрать мусор, забрать его с собой и выбросить в специально отведённых местах. Мы выбираем чистые берега и чистую Обь", – сказал Андрей Звягинцев.

Также на борьбу с неэкологичным поведением барнаульцев и гостей города вышли представители регионального отделения Российского экологического общества и лично председатель отделения, член Общественной палаты региона Сергей Тастан, который вместе со всеми надел печатки, взял большой пакет и принялся за работу.

"Наша задача – чтобы все реки были чистыми: и Пивоварка, и Барнаулка, и Обь. Чтобы туда не попадал пластик, который мы сейчас собираем. Это многолетняя работа, которую будем продолжать и дальше. С каждым годом мы видим всё меньше и меньше отходов: раньше вывозили по пять КамАЗов, сейчас – один", – отметил Сергей Тастан.

По его словам, люди стали меньше мусорить, поскольку видят порядок вокруг. А некоторые и вовсе сами приходят и собирают. И действительно, 26 мая к акции присоединились простые горожане, которые услышали об этом мероприятии из СМИ.

Растёт и уровень экологического образования населения. Подобные экоакции проводят всё чаще, больше рассказывают о вреде пластика для человека и природы.

"Пластик разлагается долго, до 100 лет. А потом он становится микропластиком, наночастицами и наносит ущерб природе, рыбам и даже попадает в пищу человека. Мы его употребляем и не замечаем. От этого могут развиваться многие болезни, онкологические и т.д.", – объяснил Тастан.

























Акция по уборке мусора "Росводоканал Барнаул" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главная водная артерия региона

Именно в таком экологическом проекте "Росводоканал Барнаул" принимает участие впервые, однако в подобных акциях – уже много лет. Начинали с реки Барнаулки, а сейчас добрались до главного источника питьевой воды в краевой столице.

"95% воды, которую мы подаём абонентам, мы забираем из Оби. Поэтому и стараемся заботиться о главной артерии региона каждый год, наводим здесь порядок", – говорит менеджер по внутренним коммуникациям "Росводоканал Барнаул", член Совета молодых специалистов Дарья Черных.

По её словам, "Росводоканал Барнаул" ведёт политику по сохранению водных ресурсов. Всех новых специалистов на это ориентируют. Сотрудники добровольно выходят на экологические акции и даже приобщают к мероприятиям своих родственников.

Акция по уборке мусора "Росводоканал Барнаул" / Фото: водоканал

В какой части берега наводили порядок?

Точно очерченной площади для уборки не было. Сотрудники водоканала решили собраться у нового моста, там в тёплое время часто проводят пикники, рыбалку, а кто-то даже купается. И уже от него по разным направлениям собирали мусор, где бы он ни находился.

"Мы себя никогда не ограничиваем в позывах. Вижу мусор – не вижу препятствий. Если он будет где-то в затруднённых местах, то можем применить специальную технику, она у нас есть. Где мусор попадётся, там его и поймаем", – отмечает Дарья.

Для этого водоканал подогнал спецтехнику: трактор, "Газель" и КамАЗ.

Куда дели собранный мусор?

Его расфасовали. Пластик, стекло и бумажные отходы отправили на переработку, а всё остальное, что нельзя переработать, – на городскую свалку.

Осенью сотрудники водоканала ещё раз выйдут на очистку берега. Уже в рамках своей традиционной экологической акции, которую проводят ежегодно.

Месячник добрых дел

"Мы ведём активную социальную деятельность. В июне завершается месячник добрых дел. Начинали его с мобильного пункта приёма вещей, который организовали совместно с благотворительным фондом "Облака". Помогали приюту для животных "Бусинка", проводили субботник на территории дома-интерната. А 7 июня запланирован день донора – сотрудники пойдут сдавать кровь", – подытожила Дарья Черных.