Вклад в общую победу. Как на Алтае отметили День промышленника?

В Алтайском крае во второй раз отметили этот молодой, но очень важный праздник

15 августа 2024, 09:26, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко вручает награды. Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

14 августа в концертном зале "Сибирь" чествовали работников промышленных предприятий Алтайского края. Этот праздник вошел в региональный календарь мероприятий в 2023 году по инициативе губернатора Виктора Томенко. Вчера он собрал вместе более ста руководителей заводов и порядка 250 представителей трудовых коллективов и ветеранов — тех, чьими усилиями Алтай стал одним из лидеров Сибири по темпам роста промышленной продукции.

Нашему региону есть чем гордиться, подчеркнул губернатор. Алтайские заводы, несмотря на экономическое давление из-за санкций, в 2023 году смогли увеличить объемы выпуска ключевой продукции. В результате индекс промышленного производства составил рекордные 105,8 процента. Такой рост произошел впервые за последние 16 лет.

Поздравление губернатора. Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Предприятия выпустили продукции на 668 млрд рублей — это на 6% больше уровня предыдущего года. По этому показателю Алтай опережает более 40 российских регионов. Таких результатов удалось достичь благодаря усилиям 92 тысяч человек, которые сегодня трудятся в промышленной отрасли края.

"Поздравляю вас с Днём промышленника Алтайского края и выражаю самую искреннюю благодарность за ваш труд, вклад в развитие и движение нашего края вперёд. Алтайский край известен на всю страну и за ее пределами своей природой, туристическими возможностями, санаторно-курортными комплексами, сыром, медом, гречкой и другими брендами. Это наши фишки. Но любые бренды должны на чем-то крепиться. И наши промышленные предприятия эту мощную основу создают в течение многих лет", — подчеркнул Виктор Томенко.

Несмотря на трудности последних лет, в Алтайском крае в промышленной отрасли реализуются инвестиционные проекты, расширяются производственные мощности, создаются новые рабочие места. Предприятия наращивают выпуск химических изделий, продукции машиностроения, лёгкой и пищевой промышленности, изделий оборонной отрасли.

День промышленника в "Сибири". Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Глава региона отметил, что оборонно-промышленному комплексу удается не только выполнять поставленные государством задачи, но и осваивать новые виды продукции, которые нужны на переднем рубеже борьбы российским военным. Выступают оборонные предприятия и локомотивом роста заработных плат. За последний год они выросли на 25%. А стабильная работа промышленников дает уверенность в завтрашнем дне.

"Мы понимаем, что исход дела решается на линии соприкосновения, но страна живёт. Страна должна решать вопросы сегодняшнего дня: думать о будущем, растить подрастающее поколение, развиваться и быть конкурентоспособной. А это значит, быть готовой постоять за свои интересы и за свою независимость. Поэтому, выполняя свою работу, каждый из вас вносит вклад в нашу общую победу, в которой мы уверены, и приближает этот час", — сказал губернатор.

Музыкальный номер. Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка напомнил, что по итогам 2023 года объем валового регионального продукта (ВРП) Алтайского края превысил 1 трлн руб. При этом наибольший вклад среди всех отраслей экономики внесли именно предприятия промышленного сектора — 23%.

"Алтайский край выпускает 20% от всех производимых вагонов в России. Мы выпускаем почти половину всей почвообрабатывающей техники. И есть продукция, которую кроме нас никто не производит. Это авиационные шины, тяжёлые колёсные диски, топливная аппаратура для дизельных двигателей. Без бийских предприятий армия была бы недоукомплектована системами залпового огня. Без рубцовского завода наша пехота не получила бы боевые самоходные машины. Без Барнаула фронт не получил бы патроны, обмундирование и многое другое. Уважаемые работники, спасибо за ваш труд, потому что за всем этим стоят коллективы, которые добросовестно трудятся. Желаю вам здоровья, побед и мирного неба над головой. С Днём алтайского промышленника!" — поздравил собравшихся Вячеслав Химочка.

Вячеслав Химочка. Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В честь Дня промышленника в Алтайском крае наградили 29 лучших сотрудников отрасли. Так, ордена II степени "За заслуги перед Отечеством" за многолетний труд, вклад в развитие оборонной промышленности и ракетно-космической отрасли удостоились Виктор Степанов, Юрий Услугин и Надежда Чадайкина. Звания "Почетный работник текстильной и легкой промышленности" удостоена Людмила Райденко.

Выделили и работу предприятий региона. Так, диплом за лучшую работу с кадрами получил "Барнаултрансмаш". АО "Источник Плюс" победило в номинации "Инновационная сфера". А звание "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края" присвоено "Бийскому производственному объединению "Сибприбормаш".

Награждение в День промышленника