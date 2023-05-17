В Digital-агентстве Zavod рассказали, как теперь работать с ВК

17 мая 2023, 06:40, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxFnZvh

Ноутбук / Фото: rawpixel.comon / Freepik.com

ВК и My Target* объединяются. Теперь внешнее и внутреннее устройство рекламного кабинета по визуалу и наполнению больше напоминает кабинет Facebook*. Конечно, нельзя сказать, что обновление перевернуло весь подход к рекламной кампании на 180 градусов, но часть изменений всё-таки может качественно отразиться на объявлениях, если их оставить без внимания. Очередная модернизация привела к тому, что действующие таргетологи мечутся между старым и новым кабинетом, а бизнес пытается понять, ударят ли нововведения по карману, пояснили в Digital*-агентстве Zavod*.

Что же изменилось:

изменилась структура рекламной кампании, объекты, на которые можно заводить цели;

установлены минимальные бюджеты для продвижения объявлений;

появилась медиатека – банк всех материалов внутри аккаунта и расширились форматы размещения. Например, теперь внутри одного объявления можно добавлять изображение и видео (которое может формироваться на основе изображения).

"Ограничения по бюджету – не очень приятная штука для тех, кто привык экономить. Так, на одно объявление в день должно быть выделено не менее 100 рублей. А при условии, что в одной кампании может быть до пяти объявлений, бюджет на день составит от 500 рублей. Далее простая арифметика: месяц тестирования обойдётся вам минимум в 15 тыс. рублей. И не забудьте об НДС (+20% сверху к получившейся сумме). Иначе ваша рекламная кампания закончится раньше запланированного срока", – говорит специалист по контекстной рекламе Digital-агентство Zavod Илья Соколов.

Digital-агентство также рекомендует не совмещать картинку и видео в одном объявлении, по крайней мере до того момента, пока не проверите корректность его отображения.

Если же не терпится поэкспериментировать, то проверьте эффективность: просто разбейте форматы визуала на разные объявления, то есть отдельно картинка, отдельно видео и отдельно объединённый пост.

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: 202-739

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* Digital ("Диджитал") – от англ. цифровой; Zavod ("Завод"); Facebook ("Фейсбук") – социальная сеть.

ИП Шаповалова А.Д.

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