ВКС России передали новую партию истребителей Су-35С

По словам Мантурова, сейчас он является одним из лучших оперативно-тактических самолетов в мире

23 июня 2023, 22:02, ИА Амител

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Новая партия многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С передана Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, Су-35С – один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире. Он пользуется заслуженным успехом, а также может выполнять широкий спектр задач.

На данный момент партия самолетов, которая была произведена в Комсомольске-на-Амуре на заводе имени Гагарина, перелетела на аэродромы базирования. Все машины прошли заводские испытания и протестированы в различных рабочих режимах.

Напомним, что Су-35 является российским многоцелевым сверхманевренным истребителем с управляемым вектором тяги поколения 4++.