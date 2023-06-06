"Вкусно – и точка" запустит аналог "Хеппи Мила"

Компания также не отказывается от строительства собственной фабрики для производства игрушек

06 июня 2023, 09:39, ИА Амител

"Вкусно – и точка" в Республике Алтай / Фото: пресс-служба компании

Сеть быстрого питания "Вкусно – и точка" в конце лета планирует запустить собственный аналог "Хеппи Мила" – детского набора с игрушкой. Он будет называться "Кидз комбо", пишет ТАСС.

Первые игрушки для набора сделаны в коллаборации с российской мультфраншизой "Тиг и Лео".

Как рассказал гендиректор компании Олег Пароев, долгий запуск детского набора был связан с решением технических вопросов, а также с тем, что у McDonald’s вопрос решался централизованно.

Также в компании добавили, что не отказываются от идеи строительства собственного завода по производству игрушек, но при этом подходят к вопросу серьёзно.