"Вкусно – и точка" запустит аналог "Хеппи Мила"
Компания также не отказывается от строительства собственной фабрики для производства игрушек
06 июня 2023, 09:39, ИА Амител
Сеть быстрого питания "Вкусно – и точка" в конце лета планирует запустить собственный аналог "Хеппи Мила" – детского набора с игрушкой. Он будет называться "Кидз комбо", пишет ТАСС.
Первые игрушки для набора сделаны в коллаборации с российской мультфраншизой "Тиг и Лео".
Как рассказал гендиректор компании Олег Пароев, долгий запуск детского набора был связан с решением технических вопросов, а также с тем, что у McDonald’s вопрос решался централизованно.
Также в компании добавили, что не отказываются от идеи строительства собственного завода по производству игрушек, но при этом подходят к вопросу серьёзно.
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