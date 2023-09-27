Вкусно и по-нашему. НАШЕ Радио Барнаул провело первый чемпионат по лепке пельменей
Победила команда Константина Кинчева. Ну почти
27 сентября 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KHQxh
Первый чемпионат по лепке пельменей среди слушателей НАШЕго Радио Барнаул "Пельменный слэм" состоялся 24 сентября в "Кафе в парке". За звание лучших поборолись три команды.
Несмотря на холод на улице, в кафе было тепло, уютно и по-нашему. Правильный тон чемпионату задавали Александра Рязанова и Глеб Пикалов – любимые ведущие слушателей НАШЕго Радио в Барнауле. И, конечно, все три великолепные команды были семейными и со всей серьезностью подготовились к мероприятию.
Лепили и подпевали классике русского рока
За два часа команды успели выполнить задание по лепке пельменей на 100%. Они сделали фарш, замесили тесто, отварили первые порции для жюри и презентовали готовые пельмешки. Пока жюри подводило итоги, команды варили пельмени, чтобы угостить всех гостей праздника. Голодным не ушел никто. Все наелись – пельменей было и правда много.
В состав жюри вошли два представителя от партнеров мероприятия – производственной компании "Меленка" и магазина фермерских продуктов "Калина-Малина", представитель Медиагруппы FM-Продакшн, Глеб Пикалов и выбранный член жюри из зрительного зала.
Команды распределили по местам исходя из суммы баллов. Однако, как рассказали в жюри, разница между местами была в 2-3 балла, потому что и пельмени, и подача у всех команд были потрясающими.
"Изначально мы задумывали это мероприятие, чтобы вспомнить о традиционных семейных ценностях в кругу теплой компании, а слушатели НАШЕго Радио именно такие. Впервые что-то подобное мы организовали и были в восторге от атмосферы и участников. Когда я вижу, что люди заряжаются идеей, полностью погружаются в процесс, я понимаю, что все не зря! Было классно наблюдать за соревнованиями под песни НАШЕго Радио, живое исполнение песен "КиШа", "Би-2" заряжало нас максимально. Вы бы видели, как команды всей семьей подпевали классике русского рока, это невероятно!" – поделилась впечатлениями член жюри, представитель Медиагруппы FM-Продакшн Анна Жулыбина.
Гостей на мероприятии также порадовали подарками от партнеров и радиостанции. Выступление группы "Туева Хуча" сорвало шквал аплодисментов, им подпевали все поклонники русского рока – от самых маленьких гостей до самых взрослых.
Красные на черном… пельмени
Победителями первого чемпионата по лепке пельменей среди слушателей НАШЕго Радио Барнаул "Пельменный слэм" стала команда "Алиса в стране пельменей" во главе с капитаном команды Сергеем Молчановым. Вся семья – настоящие поклонники рока и фанаты группы "Алиса", о чем сразу догадываешься, когда видишь символику на одежде и фартуках. Талисман – статуэтка Константина Кинчева на столе, а еще у этой команды были особенные пельмешки – красного цвета, которые они подали на тарелках черного цвета. На такую подачу их вдохновила песня легендарной группы "Алиса" – "Красное на черном".
Второе место заняла команда "Барнаульские пельмешки". Они готовили свое блюдо по своему семейному, традиционному рецепту. Главный секрет вкусных пельмешек, по словам капитана команды Татьяны, это любовь и хорошее настроение, а самое важное – лепить пельмени с родными за большим столом.
Третье место в "Пельменном слэме" получила команда "Батя и рок-хозяюшки". Капитан команды успевала не только лепить и раздавать указания, но и петь, и танцевать, а когда презентовали блюдо жюри – команда Анны Валерьевны спела частушки.
"Разве можно плакать, когда наелся пельменей?"
Все команды получили подарки от НАШЕго Радио Барнаул, а также партнера проекта производственной компании "Меленка", магазина фермерских продуктов "Калина-Малина", центра банных традиций "Три Богатыря", компании "Веломир" и SUSHIBIZA*.
Вот и настала осень,
Но разве можно плакать,
Когда наелся пельменей?*
* Посвятил глубокомысленное японское хокку первому "Пельменному слэму" капитан команды победителей Сергей Молчанов.
ИП Шаповалова А.Д.
*SUSHIBIZA ("Сушибица")Реклама
14:30:55 27-09-2023
Выступление группы было супер!