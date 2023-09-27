Победила команда Константина Кинчева. Ну почти

27 сентября 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KHQxh

Команда "Алиса в стране пельменей" и ее талисман – статуэтка Константина Кинчева / Фото: Татьяна Алдабаева

Первый чемпионат по лепке пельменей среди слушателей НАШЕго Радио Барнаул "Пельменный слэм" состоялся 24 сентября в "Кафе в парке". За звание лучших поборолись три команды.

Несмотря на холод на улице, в кафе было тепло, уютно и по-нашему. Правильный тон чемпионату задавали Александра Рязанова и Глеб Пикалов – любимые ведущие слушателей НАШЕго Радио в Барнауле. И, конечно, все три великолепные команды были семейными и со всей серьезностью подготовились к мероприятию.

Лепили и подпевали классике русского рока

За два часа команды успели выполнить задание по лепке пельменей на 100%. Они сделали фарш, замесили тесто, отварили первые порции для жюри и презентовали готовые пельмешки. Пока жюри подводило итоги, команды варили пельмени, чтобы угостить всех гостей праздника. Голодным не ушел никто. Все наелись – пельменей было и правда много.









































Первый "пельменный слэм" для слушателей НАШЕго Радио Барнаул / Фото: Татьяна Алдабаева

В состав жюри вошли два представителя от партнеров мероприятия – производственной компании "Меленка" и магазина фермерских продуктов "Калина-Малина", представитель Медиагруппы FM-Продакшн, Глеб Пикалов и выбранный член жюри из зрительного зала.

Команды распределили по местам исходя из суммы баллов. Однако, как рассказали в жюри, разница между местами была в 2-3 балла, потому что и пельмени, и подача у всех команд были потрясающими.

"Изначально мы задумывали это мероприятие, чтобы вспомнить о традиционных семейных ценностях в кругу теплой компании, а слушатели НАШЕго Радио именно такие. Впервые что-то подобное мы организовали и были в восторге от атмосферы и участников. Когда я вижу, что люди заряжаются идеей, полностью погружаются в процесс, я понимаю, что все не зря! Было классно наблюдать за соревнованиями под песни НАШЕго Радио, живое исполнение песен "КиШа", "Би-2" заряжало нас максимально. Вы бы видели, как команды всей семьей подпевали классике русского рока, это невероятно!" – поделилась впечатлениями член жюри, представитель Медиагруппы FM-Продакшн Анна Жулыбина.

Гостей на мероприятии также порадовали подарками от партнеров и радиостанции. Выступление группы "Туева Хуча" сорвало шквал аплодисментов, им подпевали все поклонники русского рока – от самых маленьких гостей до самых взрослых.

Красные на черном… пельмени

Победителями первого чемпионата по лепке пельменей среди слушателей НАШЕго Радио Барнаул "Пельменный слэм" стала команда "Алиса в стране пельменей" во главе с капитаном команды Сергеем Молчановым. Вся семья – настоящие поклонники рока и фанаты группы "Алиса", о чем сразу догадываешься, когда видишь символику на одежде и фартуках. Талисман – статуэтка Константина Кинчева на столе, а еще у этой команды были особенные пельмешки – красного цвета, которые они подали на тарелках черного цвета. На такую подачу их вдохновила песня легендарной группы "Алиса" – "Красное на черном".





























Веселые участники "пельменного слэма" / Фото: Татьяна Алдабаева

Второе место заняла команда "Барнаульские пельмешки". Они готовили свое блюдо по своему семейному, традиционному рецепту. Главный секрет вкусных пельмешек, по словам капитана команды Татьяны, это любовь и хорошее настроение, а самое важное – лепить пельмени с родными за большим столом.

Третье место в "Пельменном слэме" получила команда "Батя и рок-хозяюшки". Капитан команды успевала не только лепить и раздавать указания, но и петь, и танцевать, а когда презентовали блюдо жюри – команда Анны Валерьевны спела частушки.

"Разве можно плакать, когда наелся пельменей?"

Все команды получили подарки от НАШЕго Радио Барнаул, а также партнера проекта производственной компании "Меленка", магазина фермерских продуктов "Калина-Малина", центра банных традиций "Три Богатыря", компании "Веломир" и SUSHIBIZA*.

Вот и настала осень,

Но разве можно плакать,

Когда наелся пельменей?*

* Посвятил глубокомысленное японское хокку первому "Пельменному слэму" капитан команды победителей Сергей Молчанов.

ИП Шаповалова А.Д.

*SUSHIBIZA ("Сушибица")

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