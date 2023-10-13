Вкусно и сытно. Где в Барнауле можно купить готовую горячую еду?

Гастромаркет "Днем с Огнем" накормит деловых и увлеченных людей, которым не хватает времени на приготовление обедов и ужинов

13 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JzGVJ

Гастромаркет "Днем с Огнем" / Фото предоставлено компанией

Дела, работа, спортзал, встречи и вечные перекусы. Знакомо? А ведь так хочется горяченький суп с ароматным кусочком свежего хлеба, домашние пельмешки или плов. Всем этим и не только барнаульцы могут побаловать себя в гастромаркете "Днем с Огнем". Там можно купить готовую еду, выпечку, полуфабрикаты, молоко и взять с собой в дорогу, домой, в офис или поесть за уютным столиком самого гастромаркета.

Современное прочтение кулинарии

"Днем с Огнем" – уже не магазин, но еще не ресторан. Это гастромаркет с открытой кухней, где покупатели видят процесс приготовления свежей еды. Вкусы новых блюд приятно удивляют даже самых изысканных гурманов, ведь над их созданием трудится опытный бренд-шеф. Готовят здесь из максимально натуральных продуктов: на этапе закупа сырье проходит жесткий отбор.

Гастромаркет "Днем с Огнем" / Фото предоставлено компанией

Мультикультурная кухня

В гастромаркете представлено большое разнообразие блюд для полноценного, разнообразного и качественного питания: ремесленный хлеб на закваске с хрустящей корочкой, русские пельмени и вареники ручной лепки, настоящие французские круассаны, узбекский плов, кавказский шашлык, баварские свиные ребрышки и рулька.

Чтобы добиться уникального вкуса и качества еды, повара "Днем с Огнем" совмещают проверенные подходы к приготовлению еды с работой на высокотехнологичном оборудовании. Здесь есть и привычный мангал, и дровяная печь с программным обеспечением, и ручная лепка, и ультрасовременные пароконвектоматы, и шокеры.

Программа лояльности для клиентов

А еще здесь есть программа лояльности. И работает она очень просто:

За каждую покупку вам начисляют баллы равные 7% от суммы покупки. Вы копите и оплачиваете ими до 20% от счета при следующих покупках. Экономите на доставке любимых блюд.

Гастромаркет "Днем с Огнем" / Фото предоставлено компанией

Гастромаркет открыт ежедневно с 09:00 до 22:00 по адресу: Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 28а, и с 09:00 до 21:00 по адресу: Барнаул, ул. Власихинская, 91.

Заказать доставку можно по телефону 239-239 или на сайте. А чтобы быть в курсе интересных новостей (это и акции, и обзор новинок), быстро и просто сделать заказ, подписывайтесь на чат-бот "Днем с Огнем".

ООО "Рашэн Традишн". ОГРН 1202200024432. юридический адрес 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, дом 53Г, офис 1

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