Вкусно и выгодно. В честь дня рождения "Эко-Ярмарка" дарит скидки на натуральные продукты

Ищите ценники "специальная цена"

26 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGrqVKE

"Эко-Ярмарка"/ Фото: vk.com/eko22ru

С 26 по 31 мая 2025 года барнаульская "Эко-Ярмарка" на ул. Взлетной, 2к, празднует девятилетие и дарит горожанам специальные скидки на натуральные, вкусные продукты и товары для дома. В честь дня рождения арендаторы подготовились основательно: установили не только щедрые цены, но и представили ограниченные серии товаров. Ценники "специальная цена" покажут, где спряталась максимальная выгода.

За девять лет "Эко-Ярмарка" стала одной из главных площадок города, где можно купить свежие и натуральные продукты напрямую от производителей. Более 150 поставщиков со всей России и Алтайского края предлагают:

фермерскую молочную продукцию, мясо и яйца;

свежую и соленую рыбу и рыбные деликатесы;

овощи и зелень от местных аграриев;

большой выбор фруктов и ягод (в том числе экзотических);

диетические лакомства, консервы и напитки;

бытовую химию, корма для питомцев;

семена и удобрения для садоводов.

Продукция "Эко-Ярмарки" / Фото: Анна Зайкова, Ольга Новикова, "Эко-Ярмарка" / Актуальные цены узнавайте в отделах "Эко-Ярмарки"

Кстати, фрукты и овощи можно попробовать перед покупкой. В качестве продукции животного происхождения тоже можно быть уверенным – ветеринария контролирует ее безопасность.

На "Эко-Ярмарке" представлены только проверенные производители, которые дорожат своей репутацией. С ними можно пообщаться, узнать о продукте и получить советы и рецепты по приготовлению.

Просторная торговая зона, удобная парковка, тележки для покупок, терминалы для оплаты – все это сделает шопинг более комфортным. Приходите за покупками по приятным ценам.

"Эко-Ярмарка"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

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ООО "Эко-Ярмарка"

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