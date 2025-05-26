Вкусно и выгодно. В честь дня рождения "Эко-Ярмарка" дарит скидки на натуральные продукты
Ищите ценники "специальная цена"
26 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGrqVKE
С 26 по 31 мая 2025 года барнаульская "Эко-Ярмарка" на ул. Взлетной, 2к, празднует девятилетие и дарит горожанам специальные скидки на натуральные, вкусные продукты и товары для дома. В честь дня рождения арендаторы подготовились основательно: установили не только щедрые цены, но и представили ограниченные серии товаров. Ценники "специальная цена" покажут, где спряталась максимальная выгода.
За девять лет "Эко-Ярмарка" стала одной из главных площадок города, где можно купить свежие и натуральные продукты напрямую от производителей. Более 150 поставщиков со всей России и Алтайского края предлагают:
- фермерскую молочную продукцию, мясо и яйца;
- свежую и соленую рыбу и рыбные деликатесы;
- овощи и зелень от местных аграриев;
- большой выбор фруктов и ягод (в том числе экзотических);
- диетические лакомства, консервы и напитки;
- бытовую химию, корма для питомцев;
- семена и удобрения для садоводов.
Кстати, фрукты и овощи можно попробовать перед покупкой. В качестве продукции животного происхождения тоже можно быть уверенным – ветеринария контролирует ее безопасность.
На "Эко-Ярмарке" представлены только проверенные производители, которые дорожат своей репутацией. С ними можно пообщаться, узнать о продукте и получить советы и рецепты по приготовлению.
Просторная торговая зона, удобная парковка, тележки для покупок, терминалы для оплаты – все это сделает шопинг более комфортным. Приходите за покупками по приятным ценам.
"Эко-Ярмарка"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
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