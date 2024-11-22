Вкусно, как летом. Где в Барнауле купить свежие ягоды, овощи и фрукты?

На Эко-Ярмарке "На Взлетной" представлены полезные и качественные продукты

22 ноября 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8K6faW

Фрукты / Фото: Анна Зайкова, "Алтапресс"

Впереди долгая сибирская зима – время, когда организм нуждается в дополнительной поддержке витаминами. Их можно найти в натуральных продуктах. Например, на Эко-Ярмарке "На Взлетной" в Барнауле круглый год продают свежие овощи, фрукты и ягоды, богатые полезными веществами.

Для иммунитета и полноценного рациона

Эко-Ярмарка "На Взлетной" расположена в центре Индустриального района. Это большой торгово-выставочный центр площадью 10 000 кв. м.

Здесь всегда есть свежие традиционные фрукты: яблоки, бананы, груши, хурма, мандарины, апельсины, гранаты, лимоны, которые способствуют укреплению иммунитета. Есть и более экзотические: ананасы, киви, манго, авокадо, богатые калием и магнием и другими микроэлементами. Также доступны свежие ягоды, в том числе и арбузы.

Фрукты / Фото: Анна Зайкова, "Алтапресс"

Помимо этого, на ярмарке можно купить свежие овощи: картофель, морковь, свеклу, капусту, лук, чеснок – в общем, все необходимое для зимних полезных блюд и заготовок.

Для удобства и комфорта

Эко-Ярмарка "На Взлетной" ориентирована на потребности современных покупателей. Просторная торговая зона, удобная парковка, тележки, терминалы для оплаты делают покупки более комфортными.

В 2018 году ярмарка стала победителем конкурса "Торговля России" в номинации "Лучшая ярмарка", что подтверждает высокий уровень предоставляемых услуг и качества товаров.

Кстати, здесь представлены и другие натуральные продукты от алтайских и сибирских фермеров: молочные изделия, мед, мясо, рыба, выпечка и многое другое.

Эко-Ярмарка "На Взлетной"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

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