За эти годы поменялось многое, но любовь к хлебу неизменна

18 мая 2023, 10:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxLGD72

Комбинат "Русский хлеб" / Фото: пресс-служба компании

Хлеб – одно из главных русских блюд. Наши предки-славяне предавали ему буквально сакральное значение, его наличие на столе говорило о благополучии в семье. Помните же, что хлеб – всему голова? Вот и сегодня это один из важных составляющих сытного обеда. А чтобы он был ещё и вкусным, барнаульский комбинат "Русский хлеб" вот уже 30 лет печёт свой "Хуторской", "Бородинский" и "Пшеничный".

В 30 всё только начинается

Комбинат "Русский хлеб" – один из самых больших хлебопекарных предприятий региона. Ещё на заре своей деятельности здесь сделали упор на сочетании новых технологий хлебопечения с исконно русскими традициями выпечки хлеба. И все эти годы неуклонно следуют этому направлению, постоянно совершенствуя и улучшая продукцию, расширяя ассортимент под запрос потребителя.

20 мая 2023 года "Русский хлеб" будет отмечать свой 30-летний юбилей. И ведь это уже целая жизнь – завода, людей, хлеба. Чего только не было в этой жизни: переход к рыночной экономике, различные кризисы и санкции, пандемия. Но, несмотря на все трудности, комбинат "Русский хлеб" продолжает выпускать хлебобулочную продукцию высокого качества.

Комбинат "Русский хлеб" / Фото: пресс-служба компании

Достижения и сложности

Комбинат работает на качественном упаковочном (Hartmann*, Gasparin*) и формовочном оборудовании (Rheon*). Здесь, в отличие от многих других российский предприятий, внедрили учёт движения сырья, полуфабрикатов и готовой неупакованной продукции онлайн.

Конечно, в целом в хлебопекарной отрасли региона немало проблем: довольно изношенное оборудование, низкая маржинальность и низкая инвестиционная привлекательность отрасли. Всё это не позволяет в полной мере реализовать все желаемые мероприятия по автоматизации производственных процессов.

При этом комбинат "Русский хлеб" использует классические способы опарного производства хлебобулочных изделий, натуральные закваски, что позволяет сохранить всеми любимый вкус хлеба из детства, причём даже после истечения рекомендованного срока годности. Главное, чтобы людям нравилось.

"В последнее десятилетие предприятие постоянно прорабатывает новый ассортимент с учётом предпочтений и ориентированности потребителя на полезность. Это хлеб с особой ценностью, без дрожжей, на зерновых смесях. Например, багеты "Чемпион" и "Особый", ржано-пшеничный хлеб с клюквой и семечками "Гурман" и многое другое", – рассказала генеральный директор ОАО "Комбинат "Русский хлеб" Светлана Бузова.

Особой популярностью уже многие годы пользуется классический хлеб – "Русский", "Бородинский", "Столичный" и батон "Бутербродный". Сегодня всё чаще покупают ещё и тостовые изделия ("Премьер", "Стандарт"), а также хлеб "На каждый день", "Для всей семьи", "Ржаной край".

Особое внимание уделяют не только рецептуре. При сегодняшнем уровне конкуренции крайне важно делать привлекательную упаковку и развивать дополнительный сервис. Чем на комбинате активно занимаются. Например, без нарезки идёт только крафтовый хлеб – он продаётся, так сказать, сразу "от печи". Вся основная линейка в нарезке – и это запрос покупателя. Современный потребитель диктует свои условия, вплоть до толщины кусочка.

Комбинат "Русский хлеб" / Фото: пресс-служба компании

Главные герои

Каким бы современным ни было оборудование и технологии, главное – руки пекаря. Впрочем, за вкус, качество и душу продукта отвечает много людей: производственные работники, технологи, сотрудники лаборатории, программисты, маркетологи, специалисты по продажам, кадровая служба, специалисты складской, производственной и транспортной логистики, аналитики и наставники, экономисты и другие.

"Каждый сотрудник "Русского хлеба" точно знает цену продукту, делает всё для того, чтобы традиции хлебопечения сохранялись и чтобы хлебная полка в магазинах нашего города была полной и разнообразной. Ведь хлеб – продукт важный", – подчеркнули на комбинате.

Кстати, предприятие участвует в региональных проектах. В их числе "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", в рамках которой сотрудники прошли обучение инструментам бережливого производства.

Работники комбината принимают участие в спортивных соревнованиях, праздновании Дня города, предприятие оказывает спонсорскую поддержку в различных мероприятиях партнёров.

* Hartmann ("Хатмэн"), Gasparin ("Гэспарин"), Rheon ("Рион").

ОАО "Комбинат "Русский хлеб"

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