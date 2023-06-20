Вкуснотища-то какая: что интересного будет на гастрофестивале "АХ! Фест" в 2023 году

И чем там будут угощать гостей

20 июня 2023, 11:00, ИА Амител LjN8KZEx7

Фестиваль "АХ! Фест" / Фото предоставлено организаторами

Летом на Алтае пройдет одно из самых вкусных массовых мероприятий – традиционный и уже шестой по счету гастрономический фестиваль "АХ! Фест". В этом году он будет посвящен ароматной и полезной пихте. Рассказываем, где он пройдет и что интересного там можно будет увидеть и попробовать.

Когда и где пройдет фестиваль "АХ! Фест" в 2023 году?

VI гастрономический фестиваль состоится 1 июля 2023 года в долине семейного отдыха "Алтайское холмогорье" в с. Алтайское, на ул. Заозерной, 2а. Праздник начнется в 12:00.

Что интересного будет на фестивале?

Гости смогут попробовать интересные блюда и напитки из пихты от топовых поваров Сибири и России: пихтовый лимонад, пихтовый квас с лесными ягодами, шаманскую колу с пихтой, нежного и хрустящего цыпленка в пихтовой кисло-сладкой глазури, бабагануш из печеных баклажанов на костре. Также там приготовят поливку грибную на взваре из белых грибов, алтайской гречки и томленых свиных ребрышек с ароматом бородинского хлеба. Вкусную гречку предоставит генеральный партнер фестиваля – компания "Гудвилл".

Гостей ждут кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, развлекательные площадки и дегустации от партнеров, чайные церемонии, ярмарка ремесленников, творческие мастер-классы, развлечения и аниматоры для детей.

На сцене выступит авторская группа из Барнаула "Комната культуры" с солистом Евгением Трофимовым, автором песни "Птичка" для HammAli & Navai (Хамали и Наваи). А в дневной программе запланированы выступления фолк-группы "Рунара", стилизованного народного коллектива "Русский фреш", фолк-группы "Переплут" из города Томска и танцевальных коллективов из Барнаула и Бийска.

Все гости соберутся в большой хоровод, а еще смогут посетить бесплатные экскурсии по дендрарию и "трогательной" ферме, где можно погладить животных. Желающие могут сходить на озера с ключевой водой.

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте фестиваля axfest.ru.

ИП Михеев Константин Викторович

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