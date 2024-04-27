Вкусный кофе и ароматный сыр: "Зимаречье" приглашает на "Цветение маральника – 2024"

Гости мероприятия смогут насладиться красотой Горного Алтая, а также продегустировать и купить натуральные продукты

27 апреля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KQ7YE

Полезное питание Lami / Фото: "Рикон"

Не упустите главное событие весны в Горном Алтае – "Цветение маральника", которое пройдет 28 апреля 2024 года. Цветение маральника – явление невероятной красоты, которое ежегодно привлекает внимание тысяч туристов и путешественников со всей страны. А компания "Рикон" ежегодно радует посетителей мероприятия вкусным сыром бренда "Зимаречье" и конкурсами. В этом году "Рикон" презентует свой новый бренд – линейку полезного питания Lami*.

Чем славится продукция Lami?

Lami – это универсальные, полезные и удобные продукты для туристов и путешественников. Они неразлучны с природой и прекрасно сочетаются с рационом любителей туризма и активного отдыха: полностью натуральны, компактны и практичны.

Благодаря надежной и продуманной упаковке Lami сможет придать сил, бодрости и энергии в любой точке земного шара.

Полезное питание Lami / Фото: компания "Рикон"

Чем порадуют гостей в этом году?

Вкусными продуктами, которые можно будет попробовать и купить.

Компания "Рикон" производит качественные натуральные сыры и сливочное масло по традиционным рецептам из свежего коровьего молока прямиком с полей Алтайского края. Продукция известна под брендами "Эллазан" и "Зимаречье".

На стенде пройдет дегустация закусок из сыра "Эллазан" и "Зимаречье для жарки и гриля", которые как нельзя лучше подойдут и для затяжного похода, и для путешествия налегке. Ведь нет ничего прекрасней, чем ароматный сыр, приготовленный на природе.

Гости также смогут продегустировать разнообразные кофейные напитки на основе масла гхи Lami от профессионального, харизматичного бариста. Такие напитки – находка для любого туриста, путешественника или спортсмена: дольше бодрят, насыщают организм полезными жирами, содержат витамины А, Е, К и омега-3 и 6. И все это при минимуме калорий и необычном вкусе.

Кстати, сертификаты на все витамины и омега-кислоты у компании тоже есть.

А будет ли развлекательная программа?

Конечно. Компания проведет веселые промоконкурсы с призами, которые добавят веселья и азарта мероприятию. В простых и увлекательных соревнованиях гости смогут развлечься, а также выиграть вкусные подарки.

Под брендом "Зимаречье" компания "Рикон" производит мягкий сыр "Зимаревский", "Монарх" и сыр для жарки и гриля, которые можно приобрести в торговых сетях "Ярче" и "Ашан". Под брендом "Эллазан" компания производит сыр "косичку" – полезный, вкусный и компактный перекус для всех возрастов, который легко и удобно брать с собой в поход или в путешествия. Его можно купить в "Ленте", "Ашане", "Аниксе" и "Пятерочке".Купить масло гхи Lami можно на Ozon*. Подробнее о Lami на lamialtai.ru.

* Lami ("Лами"); Ozon ("Озон")

ООО "Рикон"

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