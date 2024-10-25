Вкусный ужин за тест-драйв. Барнаульский автосалон "Альбион-Моторс" проводит акцию

Разыгрывают сертификат на посещение ресторана

25 октября 2024, 16:45, ИА Амител erid: LjN8K6zkf

Человек показывает палец вверх из машины во время поездки / Фото: freepik.com

Планируете сменить авто или просто хотите испытать новенькую машину? Это отличный повод, чтобы заглянуть в автоцентр "Альбион-Моторс" в эти выходные. Тем более что в преддверии осенних холодов автоцентр подготовил для клиентов особую акцию, которая не только согреет душу, но и подарит впечатления.

26 и 27 октября 2024 года каждый, кто приедет в салон "Альбион-Моторс" на тест-драйв, получит шанс выиграть сертификат в ресторан Coffee Monkey* на 6000 рублей.

"Мы хотим не просто продавать автомобили, а дарить нашим клиентам положительные эмоции и приятные сюрпризы. Акция с Coffee Monkey – это прекрасная возможность для всех, кто давно мечтал испытать наши автомобили в деле, получить не только удовольствие от вождения, но и небольшой подарок", – говорят в "Альбион-Моторс".

Участвовать в розыгрыше просто:

приходите в салон "Альбион-Моторс" по адресу Барнаул, пр. Калинина, 15е;

пройдите тест-драйв понравившейся модели 26 или 27 октября 2024 года;

дождитесь результатов розыгрыша, которые объявят во вторник, 29 октября.

Победителя выберут случайным образом с помощью рандомайзера. Возможно, именно вы окажетесь тем счастливчиком, который отправится наслаждаться атмосферным ужином в ресторан после захватывающего тест-драйва.

Елена Марисина, генеральный директор ООО "Альбион-Моторс"/ Фото предоставлено автосалоном

Автоцентр "Альбион-Моторс"

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел.: +7 (3852) 68-00-68

Сайт* Coffee Monkey ("Кофе Манки")

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону +7 (3852) 68-00-68.

ООО "Альбион-Моторс"

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