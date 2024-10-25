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Вкусный ужин за тест-драйв. Барнаульский автосалон "Альбион-Моторс" проводит акцию

Разыгрывают сертификат на посещение ресторана

25 октября 2024, 16:45, ИА Амител erid: LjN8K6zkf

Человек показывает палец вверх из машины во время поездки / Фото: freepik.com
Человек показывает палец вверх из машины во время поездки / Фото: freepik.com

Планируете сменить авто или просто хотите испытать новенькую машину? Это отличный повод, чтобы заглянуть в автоцентр "Альбион-Моторс" в эти выходные. Тем более что в преддверии осенних холодов автоцентр подготовил для клиентов особую акцию, которая не только согреет душу, но и подарит впечатления.

26 и 27 октября 2024 года каждый, кто приедет в салон "Альбион-Моторс" на тест-драйв, получит шанс выиграть сертификат в ресторан Coffee Monkey* на 6000 рублей.

"Мы хотим не просто продавать автомобили, а дарить нашим клиентам положительные эмоции и приятные сюрпризы. Акция с Coffee Monkey – это прекрасная возможность для всех, кто давно мечтал испытать наши автомобили в деле, получить не только удовольствие от вождения, но и небольшой подарок", – говорят в "Альбион-Моторс".

Участвовать в розыгрыше просто:

  • приходите в салон "Альбион-Моторс" по адресу Барнаул, пр. Калинина, 15е;
  • пройдите тест-драйв понравившейся модели 26 или 27 октября 2024 года;
  • дождитесь результатов розыгрыша, которые объявят во вторник, 29 октября.

Победителя выберут случайным образом с помощью рандомайзера. Возможно, именно вы окажетесь тем счастливчиком, который отправится наслаждаться атмосферным ужином в ресторан после захватывающего тест-драйва.

Елена Марисина, генеральный директор ООО "Альбион-Моторс"/ Фото предоставлено автосалоном

Автоцентр "Альбион-Моторс"
Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е
Тел.: +7 (3852) 68-00-68
Сайт* Coffee Monkey ("Кофе Манки")

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону +7 (3852) 68-00-68.

ООО "Альбион-Моторс"

Комментарии 6

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Гостья

16:54:30 25-10-2024

Когда покупатели опустошили склады, вряд ли есть необходимость второй раз в день рекламировать товар

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Уникум

17:18:39 25-10-2024

А можно наоборот, за вкусный ужин - автомобиль EXEED ))

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Екатерина

17:19:02 25-10-2024

Обожаю Coffee Monkey

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123

17:19:58 25-10-2024

О, норм
Кайф на крутой тачке прокатиться, а если еще и покормят, так вообще песня будет)
Лакшери жизнь

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Гость

20:55:56 25-10-2024

и что покупателям машин за 3 млн это прям супер-акция "вкусно поесть"??? смехота. У нас чек в Ползунове за обед 5000 р, какой еще приз "вкусный ужин?"

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Гость

11:05:53 26-10-2024

нормальный же салон был...во что все превратилось (рукалицо)

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