Влад Лисовец назвал наращенные ресницы признаком провинциалки
Он назвал несколько вещей, от которых девушкам стоит отказаться
16 октября 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Стилист Влад Лисовец рассказал о том, что наращенные ресницы делают из девушек провинциалок. Его слова передает Woman.ru.
Лисовец добавил, что нужно отказаться от ношения очков на кончике носа, а также от "губ-уточек" и нарисованных бровей.
Специалист посоветовал отказаться от наличия в гардеробе часов со стразами, высокой бейсболки, приталенных джинсовых курток, джинсов-скинни, шуб и меховых жилетов.
Отдельно стилист выделил в негативную сторону ношение одинаковых украшений под любую одежду и сарафаны с рукавами-фонариками и юбкой неопределенной длины.
07:58:00 16-10-2023
Те, кого всё это непосредственно касается, амик не читают. Они неистово скроллят ленты таких же курипочек, как сами, в поисках очередных "идей" вроде уродских татух и дешёвых китайских часов...
08:19:33 16-10-2023
Лисовец сам как чучело
09:16:31 16-10-2023
Гость (08:19:33 16-10-2023) Лисовец сам как чучело... Да я бы не сказал... По-моему, он вполне себе стилен.
09:14:06 16-10-2023
Кто этот человек?
09:44:17 16-10-2023
Жене своей пусть тоже даст несколько советов, у нее губы вкаченные.
09:54:13 16-10-2023
Киркоров - провинциалка!
10:08:28 16-10-2023
ыть (09:54:13 16-10-2023) Киркоров - провинциалка!... Он румын
11:02:47 16-10-2023
Гость (10:08:28 16-10-2023) Он румын... Нет, Румын не Киркоров. Румына зовут Александр.
13:49:59 16-10-2023
Гость (10:08:28 16-10-2023) Он румын... А пишут, он армянин. Предки которого переехали в Болгарию. Ну и Бедрос (его папа) - это армянское имя.
12:34:27 16-10-2023
да уж...почету-то провинциальные бабешки считают, что, приклеив капроновую щетку на глаза, куски пластмассы на ногти, набить черной тушью "брови" и залить лицо филерами - верх ухоженности. Это выглядит так жалко и убого. Но им все нипочем. Требуют с бедных мужей деньги на "ноготочки". Лучше бы на абонемент в фитнесс требовали.
13:46:46 16-10-2023
Гость (12:34:27 16-10-2023) да уж...почету-то провинциальные бабешки считают, что, прикл... Вы думаете, москвичек с накладными ногтями и ресницами приклееными нет? Да полно таких. От места проживания это никак не зависит. А стилист просто вытрепнуться захотел, лишний раз фукнуть в сторону провинции.
12:52:36 16-10-2023
Ну значит у них в Москве почти все провинциалки с ресницами чужеродными в полметра, губы-экспандеры. Кстати ресницы очень естественно и аккуратно можно сделать, не вычурно, натурально будут смотреться. Если уж совсем с ресницами беда. Надо все делать (если уж надо) не вычурно, ближе к естественному.
13:45:16 16-10-2023
Мне именно московские стилисты постоянно пытаются навязать нарисованные брови. Как же так же, у меня у провинциалки, брови русые (натуральные), а не чёрные. Надо же красить срочно в темный! А то, что и волосы у меня русые, и это будет странно смотреться с тёмными бровями - их не волнует. Москва.
14:00:25 16-10-2023
Гость (13:45:16 16-10-2023) Мне именно московские стилисты постоянно пытаются навязать н... вы, наверное, выглядите по-колхозному, поэтому и думают, что вам оно сильно надо))))))))))
14:43:50 16-10-2023
Гость (14:00:25 16-10-2023) вы, наверное, выглядите по-колхозному, поэтому и думают, что... Ой, как смешно. прямо шутка года. Ты еще один стилист по бровочкам?
15:13:22 16-10-2023
Гость (14:00:25 16-10-2023) вы, наверное, выглядите по-колхозному, поэтому и думают, что... А вы, видимо, Аполлон Бельведерский. Ну и хамло впридачу знатное.
13:59:30 16-10-2023
в москве моквичек меньше, чем в барнауле. Так что неудивительно. Ни в одно международное агентство, да даже, простигосподи, в дорогой эскорт вас не возьмут с щетками на глазах, татуировкой на лице (эти ваши бровки) и филерами. Мы сейчас говорим о настоящих дорогих моделях (которые, кстати, тоже промышляют иногда..бггг) . И если были операции, они не должны быть явно видны
14:45:15 16-10-2023
Гость (13:59:30 16-10-2023) в москве моквичек меньше, чем в барнауле. Так что неудивител... Хоть бы думали, прежде чем писать такое "в Москве москвичек меньше, чем в Барнауле". У вас в черепной коробке мозгов меньше, чем в позвоночнике.
17:04:43 16-10-2023
Гость (14:45:15 16-10-2023) Хоть бы думали, прежде чем писать такое "в Москве москвичек ... О, товарищу со спинным мозгов мой коммент не понравился =)
17:14:04 16-10-2023
Гость (17:04:43 16-10-2023) О, товарищу со спинным мозгов мой коммент не понравился =)... Убогая толстая гражданка, оторвите свои ногти под хохлому и веник с глаз , и займитесь спортом. Глядишь, попа станет стройнее, а вкуса больше.
22:36:58 16-10-2023
Гость (17:14:04 16-10-2023) Убогая толстая гражданка, оторвите свои ногти под хохлому и ... Такого дебильного комментария еще поискать :-) Иди жену свои назови убогой толстухой, если она есть, конечно, у такого дэбила.
16:28:35 16-10-2023
Вот живу как то без накладных ресниц, нарисованных бровей и даже! накладных ногтей. )) Причем совершенно не тянет на всю эту мишуру... Плюс в фотках никогда никаких фильтров. Считаю фотографию искусством. Вот только теперь после чтения комментов здесь думаю...куда податься толи в дорогой эскорт, толи в модели...Эх дилема)))))
17:15:49 16-10-2023
Гость (16:28:35 16-10-2023) Вот живу как то без накладных ресниц, нарисованных бровей и ... вам только в "простигосподи". Ну или оставайтесь в свой бухгалтерии. Вам не нужно ничего менять. Вы идеальны, как шар
17:46:50 16-10-2023
Гость (17:15:49 16-10-2023) вам только в "простигосподи". Ну или оставайтесь в свой бухг... Не завидуйте так открыто) Да и вообще зависть плохое чувство. Откуда такие умозакючения? 1. Вы меня не видели- не можете судить о моей внешности. Если же вы убеждены, в том, что женщина без всей этой искусственной мишуры - не может выглядеть хорошо, мне вас жаль- судите явно по себе. 2. Бухгалтерия здесь причем? Что- то личное, да? Не имею никакого отношения к этой профессии. Увы и ах.. Опять мимо 3. Шар здесь каким боком? Опять что- то личное. Любимая геометрическая фигура, да? Как - то с фантазией у вас не очень, точно!) А вот чтобы " увидеть" ваш портрет не надо даже напрягать воображение.. Просто картинка перед глазами))