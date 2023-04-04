Владельцы iPhone меньше пользуются возможностями тарифа, чем поклонники Android

При этом они чаще выбирают как раз индивидуальные решения

04 апреля 2023, 13:05, ИА Амител

Телефон / Фото: Dean Drobot_shutterstock

Пользователи смартфонов с операционной системой iOS чаще выбирают индивидуальные решения по тарифу, который позволяет менять его наполнение, при этом поклонники Android получают от него максимальную выгоду. К таким выводам пришли эксперты Yota, проанализировав активность клиентов.

Большинство владельцев iPhone, выбрав наполнение один раз, на этом останавливаются. А поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства – 34% пользователей за последние полгода корректировали количество минут, гигабайт или СМС в пакете. Также пользователи Android активно подключали к своему тарифу дополнительные опции – безлимитный интернет на соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы а также другие категории приложений.

"Такое потребительское поведение в целом соответствует подходу разработчиков операционных систем. iOS традиционно ориентирована на стандартизированные решения. Пользователи могут скачивать приложения только из AppStore, а у владельцев Android есть более широкие возможности – в их распоряжении большое количество магазинов приложений, в том числе российских, они могут персонализировать функционал смартфона. И в целом разнообразие устройств, которые работают на Android, позволяет более гибко подходить к выбору", – отмечает руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Пётр Чернявский.

Поведенческие привычки зависят не только от ОС, на которой работает устройство, но и от возраста абонента. Чаще других меняют условия тарифа молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет: в этой возрастной категории самые активные пользователи онлайн-сервисов, и каждый пятый регулярно корректировал количество включённых минут и гигабайтов. У людей старшего поколения привычки меняются редко, поэтому им проще прогнозировать свои потребности.