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Владелец барнаульского аэропорта заполучил аэродром возле Белокурихи

"Новапорт" уже пару лет присматривает площадку недалеко от курорта

26 марта 2024, 17:44, ИА Амител

Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com
Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com

ООО "Новапорт холдинг" получил 100% в компании ООО "Белопорт" в селе Старобелокуриха, расположенного в 12 км от алтайского города-курорта Белокуриха, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакс".

"Основной вид деятельности компании – аэропортовая. Уставной капитал – 20 тыс. рублей. Компания была зарегистрирована в июле 2023 года", - отмечает издание.

Напомним, в 2022 году сообщалось, что "Новапорт" может выступить инвестором реконструкции другой аэродромной грунтовой площадки, расположенной в 5 км от курорта, чтобы за счет развития малой авиации увеличить турпоток курорта на 20%. Планировали начать с того, чтобы сделать площадку с твердым покрытием.

Сейчас половина пассажиропотока аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) — это гости Белокурихи, которые 90 км до курорта преодолевают на автотранспорте.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Аэропорт бизнес Белокуриха

Комментарии 4

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Гость

17:50:13 26-03-2024

Вот бы мне заполучить что-нибудь подобное...!?

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Гость

18:05:36 26-03-2024

Теперь ещё и на него губернатор будет у президента денег просить или как это работает?

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Гость

10:48:08 27-03-2024

Гость (18:05:36 26-03-2024) Теперь ещё и на него губернатор будет у президента денег про... Ну уж Вы даёте ,тут бы с трамваями и автобусами разобраться ,ни как не могут выехать на линии из гаража ,а вы про самолеты …

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Любовь

11:38:33 27-03-2024

Странно,что с таким уставным капиталом,могут что то выделить!
Если у владельца аэропорта,такой уставной капитал,могу себе представить какие у него самолёты! Из картона что ли?
Вот так у нас везде,открывают ООО или ИП
С мизерным капиталом, и неограниченной безответственностью!

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