Владелец барнаульского аэропорта заполучил аэродром возле Белокурихи

"Новапорт" уже пару лет присматривает площадку недалеко от курорта

26 марта 2024, 17:44, ИА Амител

Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com

ООО "Новапорт холдинг" получил 100% в компании ООО "Белопорт" в селе Старобелокуриха, расположенного в 12 км от алтайского города-курорта Белокуриха, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакс".

"Основной вид деятельности компании – аэропортовая. Уставной капитал – 20 тыс. рублей. Компания была зарегистрирована в июле 2023 года", - отмечает издание.

Напомним, в 2022 году сообщалось, что "Новапорт" может выступить инвестором реконструкции другой аэродромной грунтовой площадки, расположенной в 5 км от курорта, чтобы за счет развития малой авиации увеличить турпоток курорта на 20%. Планировали начать с того, чтобы сделать площадку с твердым покрытием.

Сейчас половина пассажиропотока аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) — это гости Белокурихи, которые 90 км до курорта преодолевают на автотранспорте.