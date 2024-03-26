Владелец барнаульского аэропорта заполучил аэродром возле Белокурихи
"Новапорт" уже пару лет присматривает площадку недалеко от курорта
26 марта 2024, 17:44, ИА Амител
ООО "Новапорт холдинг" получил 100% в компании ООО "Белопорт" в селе Старобелокуриха, расположенного в 12 км от алтайского города-курорта Белокуриха, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакс".
"Основной вид деятельности компании – аэропортовая. Уставной капитал – 20 тыс. рублей. Компания была зарегистрирована в июле 2023 года", - отмечает издание.
Напомним, в 2022 году сообщалось, что "Новапорт" может выступить инвестором реконструкции другой аэродромной грунтовой площадки, расположенной в 5 км от курорта, чтобы за счет развития малой авиации увеличить турпоток курорта на 20%. Планировали начать с того, чтобы сделать площадку с твердым покрытием.
Сейчас половина пассажиропотока аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) — это гости Белокурихи, которые 90 км до курорта преодолевают на автотранспорте.
17:50:13 26-03-2024
Вот бы мне заполучить что-нибудь подобное...!?
18:05:36 26-03-2024
Теперь ещё и на него губернатор будет у президента денег просить или как это работает?
10:48:08 27-03-2024
Гость (18:05:36 26-03-2024) Теперь ещё и на него губернатор будет у президента денег про... Ну уж Вы даёте ,тут бы с трамваями и автобусами разобраться ,ни как не могут выехать на линии из гаража ,а вы про самолеты …
11:38:33 27-03-2024
Странно,что с таким уставным капиталом,могут что то выделить!
Если у владельца аэропорта,такой уставной капитал,могу себе представить какие у него самолёты! Из картона что ли?
Вот так у нас везде,открывают ООО или ИП
С мизерным капиталом, и неограниченной безответственностью!