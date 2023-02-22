Владелец кондитерской фабрики "Алтай" покупает американскую фирму сухих завтраков

Kellogg Co. приостановила деятельность в РФ с началом СВО

22 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: kelloggcompany.com

Компания "Аквалайф ресурс" подала в ФАС ходатайство о даче предварительного согласия на покупку российского подразделения американской компании по производству сухих завтраков Kellogg Co. Об этом пишет ТАСС.

В конце 2022 года Kellogg's объявила о продаже российской части бизнеса группе компаний "Черноголовка", так как считает нецелесообразным поддержание производства в стране. Компания, которая приостановила деятельность в РФ ещё после начала СВО, владеет тремя заводами – в Воронеже, Пскове и Вязьме, а её чистая прибыль в 2021 году составила 888 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, "Аквалайф ресурс" принадлежит ООО "Технологии управления" (Московская область, Черноголовка), которое владеет кондитерской фабрикой "Алтай", компанией "Аквалайф" и другими предприятиями пищепрома.