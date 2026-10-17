Владимир Путин наградил жительницу Алтайского края медалью за заслуги перед Отечеством

Женщина трудится в сфере информационных технологий

17 октября 2026, 10:05, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Начальник финансово-экономической службы Научно-технического центра "Галэкс" Елена Графеева получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ 15 октября 2026 года подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Научно-технический центр "Галэкс" тридцать лет работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского федерального округа и является одной из крупнейших многопрофильных ИТ-компаний России.



Елена Графеева руководит разработкой планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности предприятия. В ее ведении находятся юридический отдел, бухгалтерия, отдел кадров, складское хозяйство и отдел по работе с тендерами.

Одним из ключевых направлений работы Елены Графеевой — контроль за соблюдением штатной и финансовой дисциплин, а также рациональным расходованием средств. Благодаря внедренному ею управленческому учету организация смогла своевременно корректировать бизнес-процессы и избегать лишних затрат.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направит награжденной поздравительную телеграмму.