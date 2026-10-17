Владимир Путин наградил жительницу Алтайского края медалью за заслуги перед Отечеством
Женщина трудится в сфере информационных технологий
17 октября 2026, 10:05, ИА Амител
Начальник финансово-экономической службы Научно-технического центра "Галэкс" Елена Графеева получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ 15 октября 2026 года подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Научно-технический центр "Галэкс" тридцать лет работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского федерального округа и является одной из крупнейших многопрофильных ИТ-компаний России.
Елена Графеева руководит разработкой планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности предприятия. В ее ведении находятся юридический отдел, бухгалтерия, отдел кадров, складское хозяйство и отдел по работе с тендерами.
Одним из ключевых направлений работы Елены Графеевой — контроль за соблюдением штатной и финансовой дисциплин, а также рациональным расходованием средств. Благодаря внедренному ею управленческому учету организация смогла своевременно корректировать бизнес-процессы и избегать лишних затрат.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направит награжденной поздравительную телеграмму.
06:50:57 18-10-2026
так вот он какой ты - совок! недавно глава втб получил героя соцтруда.
ура товарисчи! ура!
14:39:50 18-10-2026
Сначала ордена и медали должны получать те, за чей счет все блага и победы куются, т.е. рядовые работники. И если таковых в коллективе накопится достаточно, то и начальника не грех наградить. Но если награждают начальника, а "работяги" так и остаются с "кайлом", то остаются вопросы. К "Галэксу" и Е. Графеевой вопросов нет, ибо "... контроль за соблюдением штатной и финансовой дисциплин, а также рациональным расходованием средств" - это очень важное дело.
17:13:21 18-10-2026
Финдир, он же бухгалтер, юрист, кадровик и завхоз в частной конторе что то заслужила перед Отечеством? Можно весь список заслуг озвучить?