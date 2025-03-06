Владимир Путин назначил Александра Дарчиева российским послом в США
Дарчиев отправится к месту службы в ближайшее время
06 марта 2025, 15:40, ИА Амител
Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", – говорится в указе.
Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.
США передали ноту с агреманом на назначение дипломата новым послом России во время встречи делегаций двух государств в Турции. В МИД уточнили, что отъезд Дарчиева к месту службы произойдет в ближайшее время.
Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ. В системе министерства работает с 1992 года, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С октября 2014 по январь 2021 года был послом в Канаде. С 2010-го – директор департамента Северной Америки МИД. Кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками.
Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре 2024 года из-за завершения срока командировки.
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