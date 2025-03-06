Владимир Путин назначил Александра Дарчиева российским послом в США

Дарчиев отправится к месту службы в ближайшее время

06 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", – говорится в указе.

Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.

США передали ноту с агреманом на назначение дипломата новым послом России во время встречи делегаций двух государств в Турции. В МИД уточнили, что отъезд Дарчиева к месту службы произойдет в ближайшее время.

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ. В системе министерства работает с 1992 года, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С октября 2014 по январь 2021 года был послом в Канаде. С 2010-го – директор департамента Северной Америки МИД. Кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками.

Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре 2024 года из-за завершения срока командировки.