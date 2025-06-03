Владимир Путин отметил профессиональные заслуги жителей Алтайского края

Виктор Томенко традиционно направит в адрес поощренных поздравительные телеграммы

03 июня 2025, 19:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Профессиональные заслуги нескольких жителей Алтайского края отметили на федеральном уровне. Соответствующее распоряжение 29 мая подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в региональном правительстве.

Почетной грамотой президента Российской Федерации награждены специалисты Краевой клинической больницы: врач-хирург Павел Андреев и заведующая эндокринологическим отделением врач-эндокринолог Алла Вигель.

При участии Павла Андреева в больнице начали внедрять малоинвазивные методики пункций и дренирований в хирургии брюшной полости и грудной клетки. Алла Вигель за время работы в совершенстве овладела многими методами диагностики и лечения заболеваний эндокринной системы. Сейчас эндокринологическое отделение учреждения является флагманом среди аналогичных отделений Алтайского края.

Благодарностью президента Российской Федерации поощрены сотрудники АО "СГК-Алтай": слесарь по обслуживанию тепловых сетей филиала Барнаульской теплосетевой компании Сергей Иванов и старший машинист турбинного отделения филиала "Бийскэнерго" Евгений Потемкин.

Сергей Иванов занимается техническим обслуживанием и ремонтом трубопроводов и запорной арматуры. Благодаря его мастерству работы выполняются качественно и в установленный срок. Евгений Потемкин участвует в распределении электрической и тепловой нагрузки между агрегатами при изменении диспетчерского графика, а также в переключениях в тепловых схемах, выявлении и устранении неисправностей в работе турбинного оборудования.