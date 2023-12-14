Владимир Путин ответил, будет ли в России вторая волна мобилизации
Желающих заключить контракт оказалось больше, чем планировалось
14 декабря 2023, 16:47, ИА Амител
Второй волны частичной мобилизации в России не будет, об этом во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что в 2022 году было мобилизовано 300 тысяч человек, из них 14 стали Героями России. 244 тысячи ребят сейчас находятся в зоне СВО. 41 тысячу человек уволили "в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее".
В рамках набора по контракту планировалось достичь показателя 412 тысяч человек, но она уже превышена. На вечер 13 декабря в общей сложности было набрано 486 тысяч человек, подчеркнул президент. И "поток мужчин, готовых с оружием в руках защищать Родину, не сокращается": ежедневно контракты подписывают в среднем 1,5 тысячи человек.
"До конца текущего года мобилизованных вместе с добровольцами будет полмиллиона человек. Зачем нам больше? Второй волны не будет", – сказал Путин.
16:49:56 14-12-2023
Ну про повышение пенсионного возраста мы уже тоже слышали)))
16:53:20 14-12-2023
У меня одного плохо с математикой?
21:44:40 14-12-2023
гость (16:53:20 14-12-2023) У меня одного плохо с математикой?... Да не парься! У большинства с головой плохо, но они же живут как-то!