Владимир Путин ответил, будет ли в России вторая волна мобилизации

Желающих заключить контракт оказалось больше, чем планировалось

14 декабря 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

Второй волны частичной мобилизации в России не будет, об этом во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что в 2022 году было мобилизовано 300 тысяч человек, из них 14 стали Героями России. 244 тысячи ребят сейчас находятся в зоне СВО. 41 тысячу человек уволили "в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее".

В рамках набора по контракту планировалось достичь показателя 412 тысяч человек, но она уже превышена. На вечер 13 декабря в общей сложности было набрано 486 тысяч человек, подчеркнул президент. И "поток мужчин, готовых с оружием в руках защищать Родину, не сокращается": ежедневно контракты подписывают в среднем 1,5 тысячи человек.