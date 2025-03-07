Владимир Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта

Особые слова благодарности президент России адресовал участницам СВО

07 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим праздником 8 Марта всех женщин. Особую благодарность он выразил участницам СВО. Об этом сообщает kremlin.ru.

Российский лидер произнес слова поздравления с Международным женским днем на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

"Прежде всего хочу сказать, что мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый, у нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем: мамам, подругам, женам, сослуживцам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. Он всегда у нас связан с весной, обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник", – сказал Владимир Путин.

Особое внимание президент России обратил на участниц СВО.

"Вам особые слова благодарности, низкий поклон за ваш выбор", – отметил российский лидер.

Также президент РФ напомнил, что женщины нередко встречаются как среди медработников и специалистов других направлений воинской службы, так и прямо на передовой.