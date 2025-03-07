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Владимир Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта

Особые слова благодарности президент России адресовал участницам СВО

07 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим праздником 8 Марта всех женщин. Особую благодарность он выразил участницам СВО. Об этом сообщает kremlin.ru.

Российский лидер произнес слова поздравления с Международным женским днем на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

"Прежде всего хочу сказать, что мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый, у нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем: мамам, подругам, женам, сослуживцам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. Он всегда у нас связан с весной, обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник", – сказал Владимир Путин.

Особое внимание президент России обратил на участниц СВО.

"Вам особые слова благодарности, низкий поклон за ваш выбор", – отметил российский лидер.

Также президент РФ напомнил, что женщины нередко встречаются как среди медработников и специалистов других направлений воинской службы, так и прямо на передовой.

Владимир Путин Россия праздники Поздравления
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Комментарии 7

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Гость

09:33:27 07-03-2025

Так в Москве 5 утра

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Гость

09:35:45 07-03-2025

Гость (09:33:27 07-03-2025) Так в Москве 5 утра... Запись была сделана в октябре. После записи новогоднего обращения.

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Гость

10:47:32 07-03-2025

Женщины, которым в этом году 55 лет исполнится , не забудьте сказать "спасибо"!

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Гость

11:47:13 07-03-2025

Спасибо. С нетерпением ждем когда будет поздравлять с прошедшим 8 марта.

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Гость

12:16:01 07-03-2025

А ведь все началось с марша проституток, за то что бы подняли зарплаты морякам, что бы те в свою очередь раздали долги проституткам...

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Гость

19:17:32 07-03-2025

Гость (12:16:01 07-03-2025) А ведь все началось с марша проституток, за то что бы поднял... Похоже, скоро закончится:
Празднование 8 Марта предложили заменить на День жен-мироносиц, который в православии приходится на второе воскресенье после Пасхи. Об этом сообщила сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты РФ Наталья Дмитриевская.(с)

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Гость

22:35:25 07-03-2025

Гость (12:16:01 07-03-2025) А ведь все началось с марша проституток, за то что бы поднял... Все в руках правителя этого мира - Змея - поклонного, если бы не наша про-про-про....- бабка, жили бы сейчас в настоящем Раю.

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