Владимир Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта
Особые слова благодарности президент России адресовал участницам СВО
07 марта 2025, 08:45, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим праздником 8 Марта всех женщин. Особую благодарность он выразил участницам СВО. Об этом сообщает kremlin.ru.
Российский лидер произнес слова поздравления с Международным женским днем на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
"Прежде всего хочу сказать, что мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый, у нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем: мамам, подругам, женам, сослуживцам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. Он всегда у нас связан с весной, обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник", – сказал Владимир Путин.
Особое внимание президент России обратил на участниц СВО.
"Вам особые слова благодарности, низкий поклон за ваш выбор", – отметил российский лидер.
Также президент РФ напомнил, что женщины нередко встречаются как среди медработников и специалистов других направлений воинской службы, так и прямо на передовой.
09:33:27 07-03-2025
Так в Москве 5 утра
09:35:45 07-03-2025
Гость (09:33:27 07-03-2025) Так в Москве 5 утра... Запись была сделана в октябре. После записи новогоднего обращения.
10:47:32 07-03-2025
Женщины, которым в этом году 55 лет исполнится , не забудьте сказать "спасибо"!
11:47:13 07-03-2025
Спасибо. С нетерпением ждем когда будет поздравлять с прошедшим 8 марта.
12:16:01 07-03-2025
А ведь все началось с марша проституток, за то что бы подняли зарплаты морякам, что бы те в свою очередь раздали долги проституткам...
19:17:32 07-03-2025
Гость (12:16:01 07-03-2025) А ведь все началось с марша проституток, за то что бы поднял... Похоже, скоро закончится:
Празднование 8 Марта предложили заменить на День жен-мироносиц, который в православии приходится на второе воскресенье после Пасхи. Об этом сообщила сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты РФ Наталья Дмитриевская.(с)
22:35:25 07-03-2025
Гость (12:16:01 07-03-2025) А ведь все началось с марша проституток, за то что бы поднял... Все в руках правителя этого мира - Змея - поклонного, если бы не наша про-про-про....- бабка, жили бы сейчас в настоящем Раю.