Владимир Путин вручил высшую госнаграду трактористу-машинисту из Алтайского края

Президент наградил Александра Маркова орденом Дружбы

13 декабря 2024, 16:29, ИА Амител

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентом государственных наград. Высшей награды был удостоен алтайский тракторист-машинист Александр Марков. Об этом сообщает Минсельхоз России со ссылкой на kremlin.ru.

Александр Марков, тракторист-машинист из Алтайского края, был награжден орденом Дружбы. Это высшая государственная награда.

"Поздравляем и желаем дальнейших успехов!" – прокомментировали в Минсельхозе РФ.

Заслуги земляка отметил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

49-летний Александр Михайлович трудится в хозяйствах региона с начала 1990-х годов. Он участвует практически во всех полевых работах, а зимой готовит технику к новому сезону и занимается уборкой дорог в районе.