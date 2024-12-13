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Владимир Путин вручил высшую госнаграду трактористу-машинисту из Алтайского края

Президент наградил Александра Маркова орденом Дружбы

13 декабря 2024, 16:29, ИА Амител

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентом государственных наград. Высшей награды был удостоен алтайский тракторист-машинист Александр Марков. Об этом сообщает Минсельхоз России со ссылкой на kremlin.ru.

Александр Марков, тракторист-машинист из Алтайского края, был награжден орденом Дружбы. Это высшая государственная награда.

"Поздравляем и желаем дальнейших успехов!" – прокомментировали в Минсельхозе РФ.

Заслуги земляка отметил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

49-летний Александр Михайлович трудится в хозяйствах региона с начала 1990-х годов. Он участвует практически во всех полевых работах, а зимой готовит технику к новому сезону и занимается уборкой дорог в районе.

"За долгие годы упорного труда он получил большое количество наград. В том числе это краевая медаль "За заслуги в труде". А в 2018 году Александру Михайловичу присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ". Искренне поздравляю с новой, такой значимой наградой федерального уровня. И желаю дальнейших успехов, которые становятся поводом для гордости в масштабах страны", – отметил Томенко.

Владимир Путин Алтайский край сельское хозяйство награды

Комментарии 4

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Виктор

17:39:21 13-12-2024

в совхозе поспелихинский моханово тракторист машинист с шестидесятилетним стажем бывший малолетний партизан Белоруссии целинник на Алтае получил за освоение земель целинных Алтая одну хризантему проживя всю жизнь с семьей в карточном домике в 20 кв метров -вот такто !

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Гость

21:37:31 13-12-2024

Ну что сказать - трактористы-машинисты разные бывают. Но если человек достоин, то поздравляем.

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Гость

10:22:57 14-12-2024

Знаю его лично, офигенный дядька!

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Гость

12:36:10 14-12-2024

Надо, надо иногда народ поощрять.

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