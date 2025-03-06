Владимир Путин встретился с новоизбранным президентом Абхазии
Российский лидер поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность и сделал ряд заявлений о сотрудничестве стран
06 марта 2025, 10:46, ИА Амител
Владимир Путин и Бадра Гунба / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин встретился с новым президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом сообщает kremlin.ru.
Российский лидер лично поздравил Гунбу с избранием на должность, а также сделал следующие заявления:
- Россия поддержит Абхазию гуманитарными поставками электричества;
- программу предоставления гражданам Абхазии гражданства РФ продлят;
- в России увеличат количество пунктов для выдачи водительских удостоверений гражданам Абхазии – с 1 апреля вступает в силу закон о необходимости абхазцам иметь такие документы.
Гунба, в свою очередь, заявил, что Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря поддержке России, и народ республики ее ощущает.
10:48:51 06-03-2025
О, может теперь порешают, а то кормить их уже накладно, сейчас и так нагрузка на экономику. Уже пора налоги оттуда в бюджет начинать получать
11:04:08 06-03-2025
Гость (10:48:51 06-03-2025) О, может теперь порешают, а то кормить их уже накладно, сейч... Вам мандаринов мало?
10:52:54 06-03-2025
Почему президенты всех стран, с которыми встречается Владимир Владимирович, очень высокие. Их что ли по росту выбирают?
10:56:38 06-03-2025
Гость (10:52:54 06-03-2025) Почему президенты всех стран, с которыми встречается Владими... Потому что метр семьдесят.
11:15:17 06-03-2025
Гость (10:52:54 06-03-2025) Почему президенты всех стран, с которыми встречается Владими... Бадра этнический абхаз, начинал учиться в сухумском университете, потом перевелся в Самару, где делвл карьеру во власти. Затем стал советником президента в Абхазии, теперь сам возглавляет республику.
10:53:17 06-03-2025
Еще одни "им нужно помочь"
12:38:21 06-03-2025
Гость (10:53:17 06-03-2025) Еще одни "им нужно помочь"... не поможем мы, помогут турки. Потом опять локти кусать за проигранную внешнюю политику.
13:03:01 06-03-2025
Гость (12:38:21 06-03-2025) не поможем мы, помогут турки. Потом опять локти кусать за пр... помогут турки --- вряд ли турки помогут воевать с Грузией. А без России там войны на неделю. А с Россией она даже не начнется
13:07:54 06-03-2025
Если Россия скажет Грузии, забирайте обратно, Абхазия быстро опять станет Грузией. Причем этому будут рады все грузины
14:11:28 06-03-2025
Гость (13:07:54 06-03-2025) Если Россия скажет Грузии, забирайте обратно, Абхазия быстро... А зачем нам радовать грузин?
14:52:29 06-03-2025
Гость (14:11:28 06-03-2025) А зачем нам радовать грузин? ... А зачем нам радовать грузин? ---- ну так и мы не хотим. Поэтому и предлагаем абхазам сильно не наглеть. Чтобы не пришлось грузинам радоваться. А то армяне обнаглели, сейчас азербайджанцы радуются
16:12:37 06-03-2025
Гость (13:07:54 06-03-2025) Если Россия скажет Грузии, забирайте обратно, Абхазия быстро... а как это скажется на других союзниках РФ? Да и Вам надо побывать в Абхазии, чтобы понять, станут ли.
09:17:16 07-03-2025
Гость (16:12:37 06-03-2025) а как это скажется на других союзниках РФ? Да и Вам надо поб... а как это скажется на других союзниках РФ? ---- у РФ нет союзников, есть желающие что-то от РФ поиметь. Сегодня союзник Абхазия, а завтра им может стать Грузия, и у тех и у тех свои интересы. Мы не против, если не наглеют, но большие траты на союзников даже Союз не потянул. Особенно в условиях жесткого конфликта со странами НАТО
09:23:02 07-03-2025
Гость (16:12:37 06-03-2025) а как это скажется на других союзниках РФ? Да и Вам надо поб... чтобы понять, станут ли --- если бы вы побывали в Нагорном Карабахе два года назад, вы были бы уверены, что они никогда не станут Азербайджаном. Стали
14:29:59 06-03-2025
Что ещё будем им поставлять теперь бесплатно? Газ?