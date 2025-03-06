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Владимир Путин встретился с новоизбранным президентом Абхазии

Российский лидер поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность и сделал ряд заявлений о сотрудничестве стран

06 марта 2025, 10:46, ИА Амител

Владимир Путин и Бадра Гунба / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Бадра Гунба / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился с новым президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом сообщает kremlin.ru.

Российский лидер лично поздравил Гунбу с избранием на должность, а также сделал следующие заявления:

  • Россия поддержит Абхазию гуманитарными поставками электричества;
  • программу предоставления гражданам Абхазии гражданства РФ продлят;
  • в России увеличат количество пунктов для выдачи водительских удостоверений гражданам Абхазии – с 1 апреля вступает в силу закон о необходимости абхазцам иметь такие документы.

Гунба, в свою очередь, заявил, что Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря поддержке России, и народ республики ее ощущает.

Россия

Комментарии 15

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Гость

10:48:51 06-03-2025

О, может теперь порешают, а то кормить их уже накладно, сейчас и так нагрузка на экономику. Уже пора налоги оттуда в бюджет начинать получать

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Гость

11:04:08 06-03-2025

Гость (10:48:51 06-03-2025) О, может теперь порешают, а то кормить их уже накладно, сейч... Вам мандаринов мало?

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Гость

10:52:54 06-03-2025

Почему президенты всех стран, с которыми встречается Владимир Владимирович, очень высокие. Их что ли по росту выбирают?

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Гость

10:56:38 06-03-2025

Гость (10:52:54 06-03-2025) Почему президенты всех стран, с которыми встречается Владими... Потому что метр семьдесят.

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да всё нормально

11:15:17 06-03-2025

Гость (10:52:54 06-03-2025) Почему президенты всех стран, с которыми встречается Владими... Бадра этнический абхаз, начинал учиться в сухумском университете, потом перевелся в Самару, где делвл карьеру во власти. Затем стал советником президента в Абхазии, теперь сам возглавляет республику.

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Гость

10:53:17 06-03-2025

Еще одни "им нужно помочь"

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Гость

12:38:21 06-03-2025

Гость (10:53:17 06-03-2025) Еще одни "им нужно помочь"... не поможем мы, помогут турки. Потом опять локти кусать за проигранную внешнюю политику.

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Гость

13:03:01 06-03-2025

Гость (12:38:21 06-03-2025) не поможем мы, помогут турки. Потом опять локти кусать за пр... помогут турки --- вряд ли турки помогут воевать с Грузией. А без России там войны на неделю. А с Россией она даже не начнется

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Гость

13:07:54 06-03-2025

Если Россия скажет Грузии, забирайте обратно, Абхазия быстро опять станет Грузией. Причем этому будут рады все грузины

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Гость

14:11:28 06-03-2025

Гость (13:07:54 06-03-2025) Если Россия скажет Грузии, забирайте обратно, Абхазия быстро... А зачем нам радовать грузин?

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Гость

14:52:29 06-03-2025

Гость (14:11:28 06-03-2025) А зачем нам радовать грузин? ... А зачем нам радовать грузин? ---- ну так и мы не хотим. Поэтому и предлагаем абхазам сильно не наглеть. Чтобы не пришлось грузинам радоваться. А то армяне обнаглели, сейчас азербайджанцы радуются

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Гость

16:12:37 06-03-2025

Гость (13:07:54 06-03-2025) Если Россия скажет Грузии, забирайте обратно, Абхазия быстро... а как это скажется на других союзниках РФ? Да и Вам надо побывать в Абхазии, чтобы понять, станут ли.

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Гость

09:17:16 07-03-2025

Гость (16:12:37 06-03-2025) а как это скажется на других союзниках РФ? Да и Вам надо поб... а как это скажется на других союзниках РФ? ---- у РФ нет союзников, есть желающие что-то от РФ поиметь. Сегодня союзник Абхазия, а завтра им может стать Грузия, и у тех и у тех свои интересы. Мы не против, если не наглеют, но большие траты на союзников даже Союз не потянул. Особенно в условиях жесткого конфликта со странами НАТО

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Гость

09:23:02 07-03-2025

Гость (16:12:37 06-03-2025) а как это скажется на других союзниках РФ? Да и Вам надо поб... чтобы понять, станут ли --- если бы вы побывали в Нагорном Карабахе два года назад, вы были бы уверены, что они никогда не станут Азербайджаном. Стали

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Sic semper tyrannis

14:29:59 06-03-2025

Что ещё будем им поставлять теперь бесплатно? Газ?

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