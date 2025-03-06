Владимир Путин встретился с новоизбранным президентом Абхазии

Российский лидер поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность и сделал ряд заявлений о сотрудничестве стран

06 марта 2025, 10:46, ИА Амител

Владимир Путин и Бадра Гунба / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился с новым президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом сообщает kremlin.ru.

Российский лидер лично поздравил Гунбу с избранием на должность, а также сделал следующие заявления:

Россия поддержит Абхазию гуманитарными поставками электричества;

программу предоставления гражданам Абхазии гражданства РФ продлят;

в России увеличат количество пунктов для выдачи водительских удостоверений гражданам Абхазии – с 1 апреля вступает в силу закон о необходимости абхазцам иметь такие документы.

Гунба, в свою очередь, заявил, что Абхазия развивается и выстраивает экономические отношения благодаря поддержке России, и народ республики ее ощущает.