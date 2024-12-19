Владимир Путин высказался о ситуации на СВО

Президент заявил, что Россия близка к выполнению задач спецоперации

19 декабря 2024, 16:57, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о ситуации на специальной военной операции.

Глава государства заявил, что ситуация на СВО меняется кардинально. По его словам, движение идет по всей линии фронта, бойцы РФ освобождают землю квадратными километрами каждый день.

Российский лидер подчеркнул, что РФ продвигается все ближе к решению задач СВО. Однако призвал не загадывать, сколько еще продлится спецоперация на Украине.

При этом Путин подчеркнул, что возможности Вооруженных сил РФ возрастают.

"Бойцы сражаются за Россию на всей линии боевого соприкосновения", – заявил Владимир Путин.

Фото: скриншот трансляции прямой линии с Владимиром Путиным

Также глава государства рассказал, что регулярно общается с бойцами. Они передают сувениры и шевроны. Президент развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морпехоты ТОФ.