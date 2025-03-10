Владимир Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Саудовской Аравии
11 марта пройдет первая официальная встреча украинской и американской делегаций после перепалки в Белом доме
10 марта 2025, 12:35, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится в Саудовскую Аравию 10 марта, где пройдут переговоры Украины и США. Об этом сообщает РБК.
Известно, что 10 марта Зеленский встретится с наследным принцем Саудовской Аравии. После этого украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи с американской делегацией 11 марта.
"На следующей неделе я начну с визита в Саудовскую Аравию. После моей встречи в понедельник с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой", – сообщил Зеленский в своих соцсетях.
Зеленский уточнил, что в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
7 марта украинский лидер заявил о самой "интенсивной работе с командой президента Трампа за все время" по поводу мирного урегулирования.
12:38:03 10-03-2025
Ну самого-то Зеленского на переговоры с США не пригласили. Без него порешают и подпишут. Он в соседней комнате посидит.
15:01:03 10-03-2025
Гость (12:38:03 10-03-2025) Ну самого-то Зеленского на переговоры с США не пригласили. Б... местные бандеровцы возбудились, заминусовали. Кирдык вашему наркофюреру приходит.
12:41:36 10-03-2025
Походу мирно не получилось. Грустный смайлик