Владимир Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

11 марта пройдет первая официальная встреча украинской и американской делегаций после перепалки в Белом доме

10 марта 2025, 12:35, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится в Саудовскую Аравию 10 марта, где пройдут переговоры Украины и США. Об этом сообщает РБК.

Известно, что 10 марта Зеленский встретится с наследным принцем Саудовской Аравии. После этого украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи с американской делегацией 11 марта.

"На следующей неделе я начну с визита в Саудовскую Аравию. После моей встречи в понедельник с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой", – сообщил Зеленский в своих соцсетях.

Зеленский уточнил, что в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

7 марта украинский лидер заявил о самой "интенсивной работе с командой президента Трампа за все время" по поводу мирного урегулирования.