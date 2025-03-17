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Владимир Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ

Вместо Анатолия Баргилевича пост займет Андрей Гнатов

17 марта 2025, 07:45, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Владимир Зеленский уволил с должности начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уволить Баргилевича Анатолия Владиславовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – говорится в соответствующем указе президента Украины.

О причинах смены руководства Генштаба ВСУ неизвестно.

В соответствии с другим указом пост займет заместитель Баргилевича Андрей Гнатов. В конце февраля 2025 года его уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.

Как сообщает "Коммерсантъ", Зеленский одновременно с этим назначил Анатолия Баргилевича генеральным инспектором Министерства обороны Украины. На него возложили обязанности по контролю за проведением реформ в украинской армии и выполнению принятых решений в системе Минобороны, а также по проверке соблюдения законодательства.

Политика Мир

Комментарии 3

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Гость

08:35:26 17-03-2025

Ну а Герасимов то не потопляем. Стратег еще тот.

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Гость

10:22:53 17-03-2025

Это итог курского "контротступа и перемоги". Очередь за Сырским.

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Гость

12:18:31 17-03-2025

Может и не расстроится, срулит по тихому в Англию. например

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