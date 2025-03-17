Владимир Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ
Вместо Анатолия Баргилевича пост займет Андрей Гнатов
17 марта 2025, 07:45, ИА Амител
Владимир Зеленский уволил с должности начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Об этом сообщает РИА Новости.
"Уволить Баргилевича Анатолия Владиславовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – говорится в соответствующем указе президента Украины.
О причинах смены руководства Генштаба ВСУ неизвестно.
В соответствии с другим указом пост займет заместитель Баргилевича Андрей Гнатов. В конце февраля 2025 года его уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.
Как сообщает "Коммерсантъ", Зеленский одновременно с этим назначил Анатолия Баргилевича генеральным инспектором Министерства обороны Украины. На него возложили обязанности по контролю за проведением реформ в украинской армии и выполнению принятых решений в системе Минобороны, а также по проверке соблюдения законодательства.
08:35:26 17-03-2025
Ну а Герасимов то не потопляем. Стратег еще тот.
10:22:53 17-03-2025
Это итог курского "контротступа и перемоги". Очередь за Сырским.
12:18:31 17-03-2025
Может и не расстроится, срулит по тихому в Англию. например