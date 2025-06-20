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Власти Алтайского края и ВТБ договорились о совместном развитии региона

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве

20 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Виктор Томенко и Денис Бортников на ПМЭФ-2025 / Фото: пресс-служба ВТБ
Виктор Томенко и Денис Бортников на ПМЭФ-2025 / Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ и правительство Алтайского края заключили соглашение о сотрудничестве 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Стороны намерены усилить работу по ключевым направлениям социально-экономического развития Алтайского края. В частности, по поддержке промышленности, АПК, жилищного строительства и других отраслей экономики. Совместная работа будет также направлена на развитие системы кредитования всех сегментов бизнеса, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.

"Подписание соглашения – важный шаг в развитии сотрудничества с правительством Алтайского края. ВТБ заинтересован в укреплении социально-экономического потенциала региона и его инвестиционной привлекательности. Мы готовы содействовать развитию предпринимательства, делиться отраслевыми компетенциями и обеспечивать эффективную реализацию действующих мер поддержки жителей региона и бизнеса", – подчеркнул Денис Бортников.

Взаимодействие правительства края с крупными российскими банками помогает решать приоритетные задачи социально-экономического развития региона, отметил губернатор края Виктор Томенко. По его словам, очень важно продолжать развитие банковской инфраструктуры в интересах всех пользователей региона: и крупных организаций, и обычных пользователей.

"Мы рассчитываем на то, что ВТБ продолжит наращивать свою деятельность в Алтайском крае, на дальнейшую эффективную поддержку проектов экономического развития региона, активное участие в социальной жизни края. Кроме того, сегодня очень важны усилия по повышению финансовой грамотности граждан, в том числе по защите от мошеннических действий", – подчеркнул глава региона.

Напомним, ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире – проходит с 19 по 21 июня. Участие принимают представители власти страны, а также крупный бизнес. От Алтайского края на форум отправилась делегация во главе с губернатором. Виктор Томенко встречается с руководством федеральных ведомств и крупных российских компаний.

Комментарии 8

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гость

14:58:36 20-06-2025

мало в Горном сбера...

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Гость

15:15:06 20-06-2025

За одну только рекламу, оскорбляющую русскую классику ушел из ВТБ.

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Гость

15:30:13 20-06-2025

Ростовщики истинные патриоты, только о развитии и думают... И не какие там жулики. Все для народа...

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Асса

15:37:22 20-06-2025

Семибаркивщина взяли реванш.

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Гость

15:53:06 20-06-2025

Асса (15:37:22 20-06-2025) Семибаркивщина взяли реванш.... Что такое "Семибаркивщина" ? Русский речь тебя покинул?

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Гость

21:06:28 20-06-2025

Крепостные Алтая принадлежат Сберу... Крепостные края ВТБ

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Гость

21:31:33 20-06-2025

Таперича заживем, авось автостраду А-321 в порядок приведут.

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Гость

22:14:14 20-06-2025

Гость (21:31:33 20-06-2025) Таперича заживем, авось автостраду А-321 в порядок приведут.... Автотрасса а321 никогда не была и очень не скоро станет автострадой, болезный. Для начала разберитесь в терминах.

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