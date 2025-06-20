Власти Алтайского края и ВТБ договорились о совместном развитии региона
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве
20 июня 2025, 14:40, ИА Амител
ВТБ и правительство Алтайского края заключили соглашение о сотрудничестве 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Стороны намерены усилить работу по ключевым направлениям социально-экономического развития Алтайского края. В частности, по поддержке промышленности, АПК, жилищного строительства и других отраслей экономики. Совместная работа будет также направлена на развитие системы кредитования всех сегментов бизнеса, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.
"Подписание соглашения – важный шаг в развитии сотрудничества с правительством Алтайского края. ВТБ заинтересован в укреплении социально-экономического потенциала региона и его инвестиционной привлекательности. Мы готовы содействовать развитию предпринимательства, делиться отраслевыми компетенциями и обеспечивать эффективную реализацию действующих мер поддержки жителей региона и бизнеса", – подчеркнул Денис Бортников.
Взаимодействие правительства края с крупными российскими банками помогает решать приоритетные задачи социально-экономического развития региона, отметил губернатор края Виктор Томенко. По его словам, очень важно продолжать развитие банковской инфраструктуры в интересах всех пользователей региона: и крупных организаций, и обычных пользователей.
"Мы рассчитываем на то, что ВТБ продолжит наращивать свою деятельность в Алтайском крае, на дальнейшую эффективную поддержку проектов экономического развития региона, активное участие в социальной жизни края. Кроме того, сегодня очень важны усилия по повышению финансовой грамотности граждан, в том числе по защите от мошеннических действий", – подчеркнул глава региона.
Напомним, ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире – проходит с 19 по 21 июня. Участие принимают представители власти страны, а также крупный бизнес. От Алтайского края на форум отправилась делегация во главе с губернатором. Виктор Томенко встречается с руководством федеральных ведомств и крупных российских компаний.
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