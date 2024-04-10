Власти Алтайского края планируют снизить число ДТП с летальным исходом

Задачи для достижения этой цели распределены между несколькими ведомствами

10 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Автомобиль после аварии / Фото: pxhere.com

К 2030 году власти Алтайского края планируют почти полностью искоренить смертельные ДТП на дорогах. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале размещения правовой информации.

Самый первый блок паспорта – таблица с плановыми показателями по смертности в ДТП. Они измеряются в количестве погибших в авариях на 100 тыс. человек. Так, базовое значение 2022 года – 11,64. В 2024 году этот показатель должен стать гораздо скромнее: 8,2, а в 2030 году – 3,88.

Отвечать за достижение этого результата предстоит краевому Минтрансу, но в целом задачи распределены между несколькими ведомствами.

Для искоренения смертельных ДТП планируют использовать несколько инструментов: медийные, технические и педагогические.

Медийные включают подготовку пропагандистских материалов, конкурсы, изготовление социальной рекламы. Далее – это закупка и монтаж комплексов фиксации нарушений ПДД, а также модернизация действующих объектов – в первую очередь, это материальные средства борьбы. И наконец – подготовка юных инспекторов для участия в конкурсе "Безопасное колесо", обучение детей правилам дорожного движения с использованием мобильных площадок – в общем, все то, что будет работать на воспитание дисциплинированности на дороге.

Общий объем финансирования должен составить 697 млн рублей к 2030 году.