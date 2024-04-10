Власти Алтайского края планируют снизить число ДТП с летальным исходом
Задачи для достижения этой цели распределены между несколькими ведомствами
10 апреля 2024, 08:31, ИА Амител
К 2030 году власти Алтайского края планируют почти полностью искоренить смертельные ДТП на дорогах. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале размещения правовой информации.
Самый первый блок паспорта – таблица с плановыми показателями по смертности в ДТП. Они измеряются в количестве погибших в авариях на 100 тыс. человек. Так, базовое значение 2022 года – 11,64. В 2024 году этот показатель должен стать гораздо скромнее: 8,2, а в 2030 году – 3,88.
Отвечать за достижение этого результата предстоит краевому Минтрансу, но в целом задачи распределены между несколькими ведомствами.
Для искоренения смертельных ДТП планируют использовать несколько инструментов: медийные, технические и педагогические.
Медийные включают подготовку пропагандистских материалов, конкурсы, изготовление социальной рекламы. Далее – это закупка и монтаж комплексов фиксации нарушений ПДД, а также модернизация действующих объектов – в первую очередь, это материальные средства борьбы. И наконец – подготовка юных инспекторов для участия в конкурсе "Безопасное колесо", обучение детей правилам дорожного движения с использованием мобильных площадок – в общем, все то, что будет работать на воспитание дисциплинированности на дороге.
Общий объем финансирования должен составить 697 млн рублей к 2030 году.
08:47:22 10-04-2024
Понастроили гоночных трасс вместо дорог, повсеместно отдали приоритет автомобилям, теперь схватились за голову. ГИБДД когда выйдет из анабиоза и начнёт работать?
09:36:58 10-04-2024
Чучмек (08:47:22 10-04-2024) Понастроили гоночных трасс вместо дорог, повсеместно отдали ... Уважаемый, а вы знаете, что количество сотрудников ГИБДД за последние 10 лет сократили в 2 раза?
08:54:34 10-04-2024
Даже скрытого парулирования небыло и нет. Газоны и дворы не по правилам заставлены. По дорогам агрессивные водители фарами мыргают , совершают опасные обгоны на подъездах к городу! Даже таких на крупные штрафы и то некому ловить, и нечем! А сколько неоформленных машин без страховок и оформления ездит - мы все рекорды по стране бьем, первое место!
08:58:54 10-04-2024
пока психиатр и нарколог выдает справки за бабло ничего не изменится.
09:04:25 10-04-2024
Выполним и перевыполним план гибели граждан на дорогах.Снизим процент их количества от протяжённости дорог!
09:07:01 10-04-2024
Какова основная причина ДТП со смертями? Правильно, выезд на встречку. Так, может, 4-х полосные дороши построить с отбойниками посередине будет надежнее?
11:46:11 10-04-2024
см (09:07:01 10-04-2024) Какова основная причина ДТП со смертями? Правильно, выезд на... за зиму между Повалихой и Зудилово фуыр 4 раза эту барьерку проехали на сквозь, причем еще и прихватив на обочине с уходом в лес.
15:01:34 10-04-2024
см (09:07:01 10-04-2024) Какова основная причина ДТП со смертями? Правильно, выезд на... Социальная реклама должна помочь, ну какие еще отбойники, батенька?
09:37:34 10-04-2024
Понимая как работает минздрав - просто перестанут в статистике отмечать, что травмы получены в результате ДТП. В итоге статистика погибших в ДТП будет нулевой. В поповской медицине всё только так и делается.
09:42:10 10-04-2024
Лучше бы ввели в школах обязательное для всех изучение ПДД с получением водительского удостоверения и дороги содержали бы в порядке, а вся остальная пропаганда будет пустым распилом бюджета без положительных результатов.
09:52:38 10-04-2024
А ещё говорят у нас пропаганды нет
09:56:00 10-04-2024
В городе нужно больше регулируемых пешеходных переходов и меньше нерегулируемых! Только так можно снизить количество пострадавших пешеходов. На трассах отбойник между полосами по напрвлениям, до Бийска уже большое количество реконструировали, а разделитель не везде, а надо везде. Потому что эти оголделые "туристы" как с Горного выехали, так и несутся, по встречке, как по своей полосе шпарят.
12:30:47 10-04-2024
Ещё больше лежачих полицейских
12:32:58 10-04-2024
П рульки запретить. Чаще всего они выскакивают на встречку лоб в лоб.