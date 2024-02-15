Власти Алтайского края поощрили медицинский вуз за развитие международных связей

Алтайский мед принимает на обучение большое количество иностранных студентов

15 февраля 2024, 15:15, ИА Амител

Виталий Снесарь и Алексей Резинкин / Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края В.П. Томенко

Более 30 мероприятий по популяризации русского языка и российского образования провели в Алтайском крае в 2023 году под патронажем регионального правительства. В их числе визит в Индию для развития торгово-экономических, научно-образовательных и культурных отношений, участие в котором принял и Алтайский государственный медицинский университет. Развитие этого направления обсудили на заседании межведомственной комиссии края по вопросам работы с соотечественниками, проживающими за рубежом.

На этом мероприятии АГМУ получил благодарность губернатора края Виктора Томенко за активную международную деятельность. А деятельность университет ведет действительно активную. По словам ректора медвуза Ирины Шереметьевой, АГМУ уже многие годы готовит квалифицированных медиков не только для региона, но и для стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Обучение иностранных граждан это не только механизм подготовки кадров для зарубежья в рамках экспорта медицинского образования и выстраивания партнерских отношений в области науки и образования с дружественными странами. Ежегодно часть иностранных выпускников по окончании нашего университета получают российское гражданство и вливаются в армию разнопрофильных специалистов регионального здравоохранения", – добавила ректор.

Для вуза работа с иностранными гражданами это еще и возможность привлечь в Барнаул и регион зарубежные инвестиции. Студенты платят за обучение, тратят на проживание, еду, литературу, транспорт. Они ходят в библиотеки, театры, торговые центры.

Добавим, что благодарности получили Ирина Шереметьева, а также проректор АГМУ по международной деятельности и цифровой трансформации Алексей Резинкин. Почетный документ вручал вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь.