Власти Барнаула опровергли информацию об обрушении потолка в доме на Кулагина

Жильцы не обращались, чтобы признать дом аварийным

12 мая 2024, 15:25, ИА Амител

Обрушившийся потолок / Фото: t.me/barnaul22official

В муниципальном центре управления (МЦУ) Барнаула заявили о том, что информация об обрушении части потолка в доме на Кулагина, 23, не соответствует действительности.

Сотрудники управляющей компании "Старый Барнаул" провели работы на потолочном перекрытии, включая демонтаж штукатурного слоя и части чердачного перекрытия на лестничной клетке.

"Самопроизвольного обрушения не было", – сказано в сообщении.

Отмечается, что жильцы не обращались по поводу признания дома аварийным.