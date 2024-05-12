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Власти Барнаула опровергли информацию об обрушении потолка в доме на Кулагина

Жильцы не обращались, чтобы признать дом аварийным

12 мая 2024, 15:25, ИА Амител

Обрушившийся потолок / Фото: t.me/barnaul22official
Обрушившийся потолок / Фото: t.me/barnaul22official

В муниципальном центре управления (МЦУ) Барнаула заявили о том, что информация об обрушении части потолка в доме на Кулагина, 23, не соответствует действительности.

Сотрудники управляющей компании "Старый Барнаул" провели работы на потолочном перекрытии, включая демонтаж штукатурного слоя и части чердачного перекрытия на лестничной клетке.

"Самопроизвольного обрушения не было", – сказано в сообщении.

Отмечается, что жильцы не обращались по поводу признания дома аварийным.

Барнаул

Комментарии 4

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Гость

15:38:32 12-05-2024

Я сразу заподозрил, что здесь что-то не чисто. Очевидно что это просто очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Всё прекрасно понимают куда ниточка тянется

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Гость

16:16:43 12-05-2024

Гость (15:38:32 12-05-2024) Я сразу заподозрил, что здесь что-то не чисто. Очевидно что ... говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома...

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Гость

18:03:31 12-05-2024

Гость (15:38:32 12-05-2024) Я сразу заподозрил, что здесь что-то не чисто. Очевидно что ... Старый чекист, а других мыслей у тебя нет?

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Гость

16:30:58 12-05-2024

Всех этих писателей посадить за фейк

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