Власти Барнаула опровергли информацию об обрушении потолка в доме на Кулагина
Жильцы не обращались, чтобы признать дом аварийным
12 мая 2024, 15:25, ИА Амител
Обрушившийся потолок / Фото: t.me/barnaul22official
В муниципальном центре управления (МЦУ) Барнаула заявили о том, что информация об обрушении части потолка в доме на Кулагина, 23, не соответствует действительности.
Сотрудники управляющей компании "Старый Барнаул" провели работы на потолочном перекрытии, включая демонтаж штукатурного слоя и части чердачного перекрытия на лестничной клетке.
"Самопроизвольного обрушения не было", – сказано в сообщении.
Отмечается, что жильцы не обращались по поводу признания дома аварийным.
15:38:32 12-05-2024
Я сразу заподозрил, что здесь что-то не чисто. Очевидно что это просто очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Всё прекрасно понимают куда ниточка тянется
16:16:43 12-05-2024
Гость (15:38:32 12-05-2024) Я сразу заподозрил, что здесь что-то не чисто. Очевидно что ... говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома...
18:03:31 12-05-2024
Гость (15:38:32 12-05-2024) Я сразу заподозрил, что здесь что-то не чисто. Очевидно что ... Старый чекист, а других мыслей у тебя нет?
16:30:58 12-05-2024
Всех этих писателей посадить за фейк