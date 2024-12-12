Коллектив учителей поддержал директора школы, на которого написал жалобу бывший участник СВО

12 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Школа № 99 / Фото: shkola99barnaul-r22.gosweb.gosuslugi.ru

Ситуация в школе № 99, расположенной в поселке Лесном, находится на особом контроле, сообщили в барнаульском комитете по образованию. Председатель комитета Андрей Муль провел личную встречу с педагогическим коллективом.

Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" появилась информация, что на фоне угрозы увольнения директора школы родители создали петицию, а педагогический коллектив заявил, что готов уйти.

Произошло этого после того, как на директора поступила жалоба от бывшего сотрудника учебного заведения.

"Так как сотрудник служил по контракту полгода в СВО, его жалобу приняли без проверки в одностороннем порядке. Мнение педагогического и родительского коллективов никто слушать не стал. На общешкольной родительской конференции родители решили поддержать коллектив педагогов. Они требуют публичного рассмотрения жалобы с присутствием родителей, педагогов и представителей власти. Директор школы – отличный педагог и управленец. Почему власти не хотят выслушать родителей и педагогов?" – говорится в обращении.

В комитете заявили, что на данный момент учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме. Работа образовательного учреждения находится в зоне особого внимания специалистов.

"Проводится проверка по факту нарушения трудового законодательства в отношении бывшего сотрудника школы – участника специальной военной операции", – подчеркнули в комитете.

Директор школы сейчас находится на больничном. В комитете отметили, что заявления об увольнении от него не поступало.