Власти Барнаула отреагировали на ситуацию в школе, откуда хотят уволиться педагоги
Коллектив учителей поддержал директора школы, на которого написал жалобу бывший участник СВО
12 декабря 2024, 17:00, ИА Амител
Ситуация в школе № 99, расположенной в поселке Лесном, находится на особом контроле, сообщили в барнаульском комитете по образованию. Председатель комитета Андрей Муль провел личную встречу с педагогическим коллективом.
Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" появилась информация, что на фоне угрозы увольнения директора школы родители создали петицию, а педагогический коллектив заявил, что готов уйти.
Произошло этого после того, как на директора поступила жалоба от бывшего сотрудника учебного заведения.
"Так как сотрудник служил по контракту полгода в СВО, его жалобу приняли без проверки в одностороннем порядке. Мнение педагогического и родительского коллективов никто слушать не стал. На общешкольной родительской конференции родители решили поддержать коллектив педагогов. Они требуют публичного рассмотрения жалобы с присутствием родителей, педагогов и представителей власти. Директор школы – отличный педагог и управленец. Почему власти не хотят выслушать родителей и педагогов?" – говорится в обращении.
В комитете заявили, что на данный момент учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме. Работа образовательного учреждения находится в зоне особого внимания специалистов.
"Проводится проверка по факту нарушения трудового законодательства в отношении бывшего сотрудника школы – участника специальной военной операции", – подчеркнули в комитете.
Директор школы сейчас находится на больничном. В комитете отметили, что заявления об увольнении от него не поступало.
17:06:33 12-12-2024
- "сотрудник служил по контракту полгода в СВО, его жалобу приняли без проверки в одностороннем порядке." Новая "элита" действует.
17:43:45 12-12-2024
Гость (17:06:33 12-12-2024) - "сотрудник служил по контракту полгода в СВО, его жалобу п... Ты д к или сроду так?
Я нигде не был
Но когда мою дочь во втором классе попробовали палками побить три мальчика я жаловаться не стал. И она сама приняла решение заняться турником. В 13 лет кмс по штанге в 17 лет трижды мастер спорта по трем видам спорта. Те пацаны до сих пор с ней с поклоном здороваются ибо удар у нее как у крепкого спортсмена.
18:15:06 12-12-2024
Гость (17:43:45 12-12-2024) Ты д к или сроду так?Я нигде не былНо когда мою до... А они точно кланяются? А может быть от хохота складываются? В 13 лет КМС по штанге... Это какой же "бочонок" был?
Погуглил фотки "силачек"... Это страх божий, а не женщины... Не будет у вас зятя...
21:13:35 12-12-2024
Гость (17:43:45 12-12-2024) Ты д к или сроду так?Я нигде не былНо когда мою до... Вариант годный. Правильно.
17:19:21 12-12-2024
Так что за жалоба? То что "коллектив" сговорился так это не новость. В чем обвинил бывший сотрудник директора?
17:27:48 12-12-2024
Учителя и родители выступили в защиту директора. Смешно! Какие родители? Подхалимы из родительского комитета? Все эти школьные коллективы - свора ...
19:02:26 12-12-2024
И (17:27:48 12-12-2024) Учителя и родители выступили в защиту директора. Смешно! Как... Это видимо обиженный директором?
19:01:29 12-12-2024
Давайте добивать школу. Теперь будем увольнять по жалобам без проверки. Красавцы
19:29:22 12-12-2024
Вот и пусть Муль с сыночком своим руководит школой. Позор какой.
18:41:12 14-12-2024
Гость (19:29:22 12-12-2024) Вот и пусть Муль с сыночком своим руководит школой. Позор ка...
Знаю муля. Скурвился. Тьфу...
23:51:17 12-12-2024
Трудно делать выводы, не зная никаких подробностей, везде и всюду только общие фразы. Что же, наконец, произошло?
Да, вот ещё что... Издавна замечено, что как только для директоров начинает пахнуть жареным, они тут же уходят на больничный. А до этого момента здоровье богатырское. И странно ещё то, что учителя собрались все скопом увольняться. Попахивает каким-то гаремом, или курятником - куда петушок, туда и курочки!
В Одессе бы сказали так: " Таки́ чьто, у них есть столько денег, чьтобы так себя вести?"
10:47:37 13-12-2024
У нас обычно родители и коллектив учителей бывают против директора. А администрации разного уровня - за директора . А тут наоборот. Только это говорит о многом !
Причём, родители нередко бывают против УЧИТЕЛЕЙ....
Чтобы все люди, связанные с этой школой были против увольнения директора - это нонсенс.
Значит правда на стороне директора. Люди - за правду всегда.
Попробуйте поднять народ за хренового управленца: хама, вора , бездельника и быдла !!....
11:23:27 13-12-2024
там элитный сторож, к которому директор отнесся без должного уважения. Так в обращении родителей и педагогов написано.
И это только начало
12:55:28 13-12-2024
И (17:19:21 12-12-2024) Так что за жалоба? То что "коллектив" сговорился так это не ... Не организовали ему торжественную встречу, фото в холле не висит. Подумал, что его оскорбили.
13:44:25 14-12-2024
Гость (18:15:06 12-12-2024) А они точно кланяются? А может быть от хохота складываются? ... "Погугли" мозги ни где не раздают, а то жены не будет
17:44:55 14-12-2024
Гость (13:44:25 14-12-2024) "Погугли" мозги ни где не раздают, а то жены не будет... Ребятишенька... Я уже более четверти века как крепко женат. Так, что тебе ничего не светит, даже не старайся. Ну а про мозги, себе перед зеркалом утром и вечером напоминай, когда зубы чистишь (если чистишь).
И чего "гуглить" то? Ты что из себя выдавить пыталось?