Власти Барнаула поручили убрать с крыш угрожающие жизням людей сосульки

За февраль успели почистить почти 65% нуждающихся в этом кровель

28 февраля 2025, 18:35, ИА Амител

Сосульки на крыше / Фото: amic.ru

27 февраля заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел очередное совещание по контролю за очисткой кровель и территорий многоквартирных домов от снега и наледи. Как сообщает пресс-центр мэрии, власти поручили управляющим компаниям избавиться от угрожающих людям сосулек.

Представители администраций районов информировали о ходе уборки снега на дворовых территориях и с крыш многоквартирных домов. Ежедневно специалисты районных администраций и комитетов ЖКХ объезжают дворы для выявления нарушений.

После прошедших снегопадов в краевой столице продолжается очистка крыш. В период с 3 по 26 февраля из 1185 кровель, нуждающихся в чистке, работы провели на 799 – это 64,7%. По уборке придомовых территорий схожие показатели – из 2562 очищено 1723, что составляет около 67,3%.

"На текущей неделе в ночное время температура воздуха составила до -21 градус. Днем температура воздуха поднималась до -2 градусов. Во второй половине недели пришли осадки в виде снега. При таких перепадах температуры лед на кровлях многоквартирных домов нарастает за несколько часов. Сосульки и снежные навесы, представляющие реальную угрозу жизни и здоровью граждан, следует убирать своевременно. Для организации надлежащей уборки управляющим организациям необходимо привлекать специализированную технику и соответствующий персонал", – отметил Татьянин.

Заместитель мэра поручил администрациям районов продолжить работу по обеспечению управляющими организациями уборки снега и наледи с кровель домов и придомовых территорий. Особое внимание требуется уделить контролю за уборкой снега с крыш аварийного жилищного фонда.

В случае непринятия управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК мер по очистке необходимо обращаться к дежурному администрации района по месту жительства или в комитет ЖКХ города Барнаула. По телефонам отвечают круглосуточно: