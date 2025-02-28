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Власти Барнаула поручили убрать с крыш угрожающие жизням людей сосульки

За февраль успели почистить почти 65% нуждающихся в этом кровель

28 февраля 2025, 18:35, ИА Амител

Сосульки на крыше / Фото: amic.ru
Сосульки на крыше / Фото: amic.ru

27 февраля заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел очередное совещание по контролю за очисткой кровель и территорий многоквартирных домов от снега и наледи. Как сообщает пресс-центр мэрии, власти поручили управляющим компаниям избавиться от угрожающих людям сосулек.

Представители администраций районов информировали о ходе уборки снега на дворовых территориях и с крыш многоквартирных домов. Ежедневно специалисты районных администраций и комитетов ЖКХ объезжают дворы для выявления нарушений.

После прошедших снегопадов в краевой столице продолжается очистка крыш. В период с 3 по 26 февраля из 1185 кровель, нуждающихся в чистке, работы провели на 799 – это 64,7%. По уборке придомовых территорий схожие показатели – из 2562 очищено 1723, что составляет около 67,3%.

"На текущей неделе в ночное время температура воздуха составила до -21 градус. Днем температура воздуха поднималась до -2 градусов. Во второй половине недели пришли осадки в виде снега. При таких перепадах температуры лед на кровлях многоквартирных домов нарастает за несколько часов. Сосульки и снежные навесы, представляющие реальную угрозу жизни и здоровью граждан, следует убирать своевременно. Для организации надлежащей уборки управляющим организациям необходимо привлекать специализированную технику и соответствующий персонал", – отметил Татьянин.

Заместитель мэра поручил администрациям районов продолжить работу по обеспечению управляющими организациями уборки снега и наледи с кровель домов и придомовых территорий. Особое внимание требуется уделить контролю за уборкой снега с крыш аварийного жилищного фонда.

В случае непринятия управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК мер по очистке необходимо обращаться к дежурному администрации района по месту жительства или в комитет ЖКХ города Барнаула. По телефонам отвечают круглосуточно:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Центральный район – 63-08-25;
  • Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула – 37-05-07, 57-05-29.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 6

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Миша Асташин

20:16:01 28-02-2025

"Сосули" - звучит интереснее!?

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Кхм...

22:26:22 28-02-2025

Миша Асташин (20:16:01 28-02-2025) "Сосули" - звучит интереснее!?...
Ну это ж нужно понимать, кто первым сказал! Сама Матвиенко!

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Кхм...

22:25:27 28-02-2025

Если по разнарядке - хана крышам. Нужно будет сразу начинать ремонт кровель.

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Гость

09:00:18 01-03-2025

Идет планомерное разрушение старых домов. Отопление подается в них сверху вниз. УК разрушают изоляцию труб отопления на крышах, делается это уже несколько лет. В результате на крышах формируются сосульки. А дальше уже эти сосульки сбивают и разрушают крышу. Через 10-15 лет дом становится аварийным. Жильцы дома просто не в состояние восстановить крышу, очень дорого. Вот и готово место место для строительства очередного высокоэтажного дома. Это по сути скрытая криминальная схема, вот только будут ли правоохранительные органы этим заниматься?

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Гость

21:31:30 01-03-2025

Гость (09:00:18 01-03-2025) Идет планомерное разрушение старых домов. Отопление подается... ну и правильно. зачем нужны развалюхи

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Гость

22:55:59 01-03-2025

Гость (21:31:30 01-03-2025) ну и правильно. зачем нужны развалюхи... Эти развалюхи надежнее тех "человечников" с картонными стенами. Еще не известно, что с ними (новыми домами) будет лет через 10. Да, жить в таком доме вполне модно. Тем более там полно из деревень без понимания ответственности общих мест пользования. В некоторых новостройках еще все "засрано" !

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