Власти Барнаула поручили убрать с крыш угрожающие жизням людей сосульки
За февраль успели почистить почти 65% нуждающихся в этом кровель
28 февраля 2025, 18:35, ИА Амител
27 февраля заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел очередное совещание по контролю за очисткой кровель и территорий многоквартирных домов от снега и наледи. Как сообщает пресс-центр мэрии, власти поручили управляющим компаниям избавиться от угрожающих людям сосулек.
Представители администраций районов информировали о ходе уборки снега на дворовых территориях и с крыш многоквартирных домов. Ежедневно специалисты районных администраций и комитетов ЖКХ объезжают дворы для выявления нарушений.
После прошедших снегопадов в краевой столице продолжается очистка крыш. В период с 3 по 26 февраля из 1185 кровель, нуждающихся в чистке, работы провели на 799 – это 64,7%. По уборке придомовых территорий схожие показатели – из 2562 очищено 1723, что составляет около 67,3%.
"На текущей неделе в ночное время температура воздуха составила до -21 градус. Днем температура воздуха поднималась до -2 градусов. Во второй половине недели пришли осадки в виде снега. При таких перепадах температуры лед на кровлях многоквартирных домов нарастает за несколько часов. Сосульки и снежные навесы, представляющие реальную угрозу жизни и здоровью граждан, следует убирать своевременно. Для организации надлежащей уборки управляющим организациям необходимо привлекать специализированную технику и соответствующий персонал", – отметил Татьянин.
Заместитель мэра поручил администрациям районов продолжить работу по обеспечению управляющими организациями уборки снега и наледи с кровель домов и придомовых территорий. Особое внимание требуется уделить контролю за уборкой снега с крыш аварийного жилищного фонда.
В случае непринятия управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК мер по очистке необходимо обращаться к дежурному администрации района по месту жительства или в комитет ЖКХ города Барнаула. По телефонам отвечают круглосуточно:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25;
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула – 37-05-07, 57-05-29.
20:16:01 28-02-2025
"Сосули" - звучит интереснее!?
22:26:22 28-02-2025
Миша Асташин (20:16:01 28-02-2025) "Сосули" - звучит интереснее!?...
Ну это ж нужно понимать, кто первым сказал! Сама Матвиенко!
22:25:27 28-02-2025
Если по разнарядке - хана крышам. Нужно будет сразу начинать ремонт кровель.
09:00:18 01-03-2025
Идет планомерное разрушение старых домов. Отопление подается в них сверху вниз. УК разрушают изоляцию труб отопления на крышах, делается это уже несколько лет. В результате на крышах формируются сосульки. А дальше уже эти сосульки сбивают и разрушают крышу. Через 10-15 лет дом становится аварийным. Жильцы дома просто не в состояние восстановить крышу, очень дорого. Вот и готово место место для строительства очередного высокоэтажного дома. Это по сути скрытая криминальная схема, вот только будут ли правоохранительные органы этим заниматься?
21:31:30 01-03-2025
Гость (09:00:18 01-03-2025) Идет планомерное разрушение старых домов. Отопление подается... ну и правильно. зачем нужны развалюхи
22:55:59 01-03-2025
Гость (21:31:30 01-03-2025) ну и правильно. зачем нужны развалюхи... Эти развалюхи надежнее тех "человечников" с картонными стенами. Еще не известно, что с ними (новыми домами) будет лет через 10. Да, жить в таком доме вполне модно. Тем более там полно из деревень без понимания ответственности общих мест пользования. В некоторых новостройках еще все "засрано" !