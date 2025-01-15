Власти Барнаула рассказали, как идет подготовка к празднику Крещения

Согласно плану, крещенский городок возведут к 18 января

15 января 2025, 14:05, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В администрации Барнаула обсудили вопрос подготовки к христианскому празднику Крещения Господня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Совещание провел замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

В Барнауле организуют две иордани для омовения: на Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

18 и 19 января во всех городских храмах, соборах и церквях пройдут службы. 19 января около 11:00 после утренней литургии в Знаменском женском монастыре состоится крестный ход. Его участники пройдут до крещенского городка на Оби, где будет совершен чин водосвятия. После этого горожане могут окунуться в купель. На озере Пионерском воду также освятят служители епархии, однако крестного хода там не будет.

"Для организации места купания на реке Оби с 13 января в Барнауле начались работы по обустройству крещенского городка. В настоящее время территория очищена от снега, обустроены деревянные мостки для прохода к воде. Продолжается строительство снежной часовни. В ближайшее время приступят к обустройству места купели и организации дополнительного освещения", – рассказал о ходе работ председатель комитета по благоустройству Петр Воронков.

Для переодевания и обогрева барнаульцев установят надувные палатки. Обустройство крещенского городка планируют завершить 18 января.

Толщину льда на Оби в районе Нового моста проверило Барнаульское инспекторское отделение Центра ГИМС. Она составляет 40-45 сантиметров, что позволяет находиться на льду 40 участникам. Необходимые пробы воды взяли сотрудники управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Специалисты напоминают: освященная вода с открытых водоемов не предназначена для питья.

На территории купелей будут круглосуточно дежурить наряды полиции. Во время мероприятий дежурство будут нести спасатели МЧС и патрули ГАИ. Медицинскую помощь организуют по вызовам в приоритетном порядке.

Также в администрации напомнили, что официальных купелей в Барнауле будет только две – на реке Оби и на озере Пионерском. Все остальные будут считаться несанкционированными, и для их выявления полицейские вместе с администрациями районов будут проводить рейды.