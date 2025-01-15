Власти Барнаула рассказали, как идет подготовка к празднику Крещения
Согласно плану, крещенский городок возведут к 18 января
15 января 2025, 14:05, ИА Амител
В администрации Барнаула обсудили вопрос подготовки к христианскому празднику Крещения Господня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Совещание провел замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
В Барнауле организуют две иордани для омовения: на Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.
18 и 19 января во всех городских храмах, соборах и церквях пройдут службы. 19 января около 11:00 после утренней литургии в Знаменском женском монастыре состоится крестный ход. Его участники пройдут до крещенского городка на Оби, где будет совершен чин водосвятия. После этого горожане могут окунуться в купель. На озере Пионерском воду также освятят служители епархии, однако крестного хода там не будет.
"Для организации места купания на реке Оби с 13 января в Барнауле начались работы по обустройству крещенского городка. В настоящее время территория очищена от снега, обустроены деревянные мостки для прохода к воде. Продолжается строительство снежной часовни. В ближайшее время приступят к обустройству места купели и организации дополнительного освещения", – рассказал о ходе работ председатель комитета по благоустройству Петр Воронков.
Для переодевания и обогрева барнаульцев установят надувные палатки. Обустройство крещенского городка планируют завершить 18 января.
Толщину льда на Оби в районе Нового моста проверило Барнаульское инспекторское отделение Центра ГИМС. Она составляет 40-45 сантиметров, что позволяет находиться на льду 40 участникам. Необходимые пробы воды взяли сотрудники управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Специалисты напоминают: освященная вода с открытых водоемов не предназначена для питья.
На территории купелей будут круглосуточно дежурить наряды полиции. Во время мероприятий дежурство будут нести спасатели МЧС и патрули ГАИ. Медицинскую помощь организуют по вызовам в приоритетном порядке.
Также в администрации напомнили, что официальных купелей в Барнауле будет только две – на реке Оби и на озере Пионерском. Все остальные будут считаться несанкционированными, и для их выявления полицейские вместе с администрациями районов будут проводить рейды.
14:39:58 15-01-2025
А за чей счет этот "банкет"?
Прихожане скинулись или бюджет?
Прокуратуре стоит озадачиться на счет нецелевого использования средств налогоплательщиков?
p.s. Грешники пусть замаливают за свой счет
15:11:50 15-01-2025
В 1917 году Церковь была отделена от Государства специальным декретом. С тех пор никаких законных актов, присоединяющий церковь к государству или государство к церкви не было. Так какого же шута государевы мужи отчитываются о том, чем заниматься не должны? И это на фоне нечищенных дорог и постоянно рвущегося водопровода? Всё равно как МЧС играется в синоптиков, чинуши захотели поиграть в попов?