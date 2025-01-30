Власти Барнаула рассказали, каких учителей не хватает в городских школах

Самый большой дефицит возник среди педагогов по математике, физике, русскому языку и литературе

30 января 2025, 15:10, ИА Амител

Совещание у главы Барнаула / Фото: barnaul.org

Борьба с дефицитом кадров и уязвимость педагогов перед критикой в соцсетях – эти и другие актуальные проблемы в сфере образования Барнаула обсудили на совещании у главы города Вячеслава Франка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Рассказываем подробности совещания.

Математики в дефиците

Председатель комитета по образованию Андрей Муль рассказал, что сейчас в системе общего образования Барнаула работают 3790 учителей. Летом 2024 года в школах открыли 282 вакансии, из них 251 – вакансии учителей, которые закрыли к началу учебного года. Однако в городе все еще сохраняется нехватка педагогических кадров.

"Наибольший дефицит наблюдается среди учителей математики, физики, русского языка и литературы, начальных классов, английского языка, химии и биологии", – отметил Андрей Муль.

Одной из важных мер по привлечению учителей в городские школы стала система поддержки молодых педагогов. Она включает в себя единовременные выплаты и повышающие коэффициенты к зарплате. Также власти уделяют особое внимание развитию профильных психолого-педагогических классов и целевому обучению студентов педагогическим специальностям.

Поиск молодых

Еще одна важная проблема в городской сфере образования – слабый приток молодых специалистов. Директор школы № 126 Александр Загайнов указал, что для привлечения молодых педагогов необходимы конкурентоспособные условия: современные рабочие места, возможность профессионального роста и выполнения интересных задач в рамках профессии.

"Кроме этого, ключевым фактором остается обеспечение достойного уровня заработной платы, соответствующего ожиданиям и потребностям молодых специалистов", – подчеркнул Загайнов.

Уязвимость в соцсетях

Участники совещания подняли вопрос и о незащищенности учителей. Сейчас педагоги периодически в социальных сетях сталкиваются с публикациями, которые могут нанести ущерб их профессиональной репутации, достоинству и психологическому состоянию. В интернете публикуется информация с искажением фактов, необоснованная критика и ложные обвинения, противостоять которым педагоги в одиночку не могут. А четких механизмов поддержки и защиты учителей практически нет. В итоге педагоги оказываются уязвимы.

Участники совещания подчеркнули необходимость разработки комплексных мер, направленных на защиту чести и достоинства педагогов, включая правовое регулирование, образовательные программы по цифровой грамотности и создание инструментов оперативного реагирования на подобные инциденты. Это позволит сохранить авторитет учителей, а также повысить привлекательность профессии в глазах молодого поколения, считают эксперты.