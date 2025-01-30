Власти Барнаула рассказали, каких учителей не хватает в городских школах
Самый большой дефицит возник среди педагогов по математике, физике, русскому языку и литературе
30 января 2025, 15:10, ИА Амител
Борьба с дефицитом кадров и уязвимость педагогов перед критикой в соцсетях – эти и другие актуальные проблемы в сфере образования Барнаула обсудили на совещании у главы города Вячеслава Франка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Рассказываем подробности совещания.
Математики в дефиците
Председатель комитета по образованию Андрей Муль рассказал, что сейчас в системе общего образования Барнаула работают 3790 учителей. Летом 2024 года в школах открыли 282 вакансии, из них 251 – вакансии учителей, которые закрыли к началу учебного года. Однако в городе все еще сохраняется нехватка педагогических кадров.
"Наибольший дефицит наблюдается среди учителей математики, физики, русского языка и литературы, начальных классов, английского языка, химии и биологии", – отметил Андрей Муль.
Одной из важных мер по привлечению учителей в городские школы стала система поддержки молодых педагогов. Она включает в себя единовременные выплаты и повышающие коэффициенты к зарплате. Также власти уделяют особое внимание развитию профильных психолого-педагогических классов и целевому обучению студентов педагогическим специальностям.
Поиск молодых
Еще одна важная проблема в городской сфере образования – слабый приток молодых специалистов. Директор школы № 126 Александр Загайнов указал, что для привлечения молодых педагогов необходимы конкурентоспособные условия: современные рабочие места, возможность профессионального роста и выполнения интересных задач в рамках профессии.
"Кроме этого, ключевым фактором остается обеспечение достойного уровня заработной платы, соответствующего ожиданиям и потребностям молодых специалистов", – подчеркнул Загайнов.
Уязвимость в соцсетях
Участники совещания подняли вопрос и о незащищенности учителей. Сейчас педагоги периодически в социальных сетях сталкиваются с публикациями, которые могут нанести ущерб их профессиональной репутации, достоинству и психологическому состоянию. В интернете публикуется информация с искажением фактов, необоснованная критика и ложные обвинения, противостоять которым педагоги в одиночку не могут. А четких механизмов поддержки и защиты учителей практически нет. В итоге педагоги оказываются уязвимы.
Участники совещания подчеркнули необходимость разработки комплексных мер, направленных на защиту чести и достоинства педагогов, включая правовое регулирование, образовательные программы по цифровой грамотности и создание инструментов оперативного реагирования на подобные инциденты. Это позволит сохранить авторитет учителей, а также повысить привлекательность профессии в глазах молодого поколения, считают эксперты.
15:13:56 30-01-2025
Хороших не хватает
15:22:33 30-01-2025
Гость (15:13:56 30-01-2025) Хороших не хватает... Ну так пойди и работай.
15:52:12 30-01-2025
Гость (15:22:33 30-01-2025) Ну так пойди и работай. ... А еще зарплату достойную ты будешь выплачивать?
17:46:03 30-01-2025
Гость (15:52:12 30-01-2025) А еще зарплату достойную ты будешь выплачивать?...
А ты за призвание иди работать!
15:23:43 30-01-2025
Вопрос не в учителях, а в уровне их заработков. Зачем мотать себе нервы за копейки если можно зарабатывать частными уроками. По этому не учителей не хватает, а денег в бюджете для достойной оплаты их услуг.
15:31:00 30-01-2025
Куча пустых слов.
Напишите реальную зарплату для молодого педагога.
Без классного руководства и прочих домов, которые ему ни кто не даст.
Нет мы будем рассуждать об уязвимости в соцсетях
16:18:12 30-01-2025
Гость (15:31:00 30-01-2025) Куча пустых слов.Напишите реальную зарплату для молодого... зп в частной школе 75 000 мес
21:10:49 30-01-2025
Гость (16:18:12 30-01-2025) зп в частной школе 75 000 мес... Ага- прям. Знакомая 35 лет стажа, в частной школе зп 45
00:14:03 31-01-2025
Гость (16:18:12 30-01-2025) зп в частной школе 75 000 мес... а в муниципальной — 18 000. взято с сайта 69 гимназии из вакансии училки начальных классов.
15:39:52 30-01-2025
скоро их вообще не будет. учителя из уважаемого человека превратили в ничтожество. Ни в соцсетях личной жизни иметь нельзя, ни ученика наказать, ни прав ни достоинст, только хожить как монашка и за копеечную зарплату пытаться словами достучаться до бездарностей
15:51:06 30-01-2025
Но для этого мне нужна машина времени, чтобы вернуть возраст, в котором примут вуз. Получить педагогическое образование, пойти устроиться на работу и работать. Сможешь мне это все предоставить? Умник
16:19:33 30-01-2025
Авторитет не запретами и жалобами на низкую зарплату зарабатывают. Нужно прививать детям любовь к знаниям. Да и когда была большая зарплата? На пенсию раньше пойдут.
16:21:34 30-01-2025
в частных школах нет нехватки, все хорошие педагоги там работают. прекрасно зарабатывают, досуг, знакомства, репетиторство, на своих машинах, в норковых шубах, обучение, питание бесплатно... Так что муниципальные должны довольствоваться тем что остается. В капитализме нужно много рабочих, их и обеспечат муниципальные школы, а в частных растут владельцы и наследники бизнесов. Все идет как нужно, тк до роботизации тут еще далековато
17:18:25 30-01-2025
Гость (16:21:34 30-01-2025) в частных школах нет нехватки, все хорошие педагоги там рабо... Ага, превратили всё вокруг в бизнес. А детей обвиняют.
13:48:13 31-01-2025
Гость (16:21:34 30-01-2025) в частных школах нет нехватки, все хорошие педагоги там рабо... ни разу не видела в селах частные школы. Учитывая, ваше описание про норковые шубы и машину, как роскошь, вы говорите про село. Или просто фантазируете.
16:34:15 30-01-2025
Часто проблема не в детях, а в педколлективах. Обычно склоки, подсиживания, борьба за выгодные часы, директор-самодур. Учителя ходят из школы в школу по городу,
19:54:03 30-01-2025
Загайнов и Муль, не вы ли все развалили?
08:11:52 31-01-2025
Гость (19:54:03 30-01-2025) Загайнов и Муль, не вы ли все развалили? ... Коммент учителей? Привыкли в школах мутить, выходите на более высокий уровень?
07:54:39 31-01-2025
Все просто всех тех кто учились на бюджетных местах докторов и учителей прикреплять по распределению к определённым больницам и школам лет на 7 после окончания вуза, и закрепить это законом, так было в советское время, так и сейчас зарубежем в некоторых странах.
12:32:30 31-01-2025
Интересный народ! Никак не хочет понять, что воспитывают родители, а учитель всего лишь учит. Он такой- же человек, как и все, и ему глубоко фиолетовы заблуждения этих советчиков. У него своя семья, свои дети, которые лучше всех, как и у всех, свои проблемы. Про мужчин учителей дружно помолчим. Но не стоит забывать, мать растит, отец воспитывает. Другой менталитет, восприятие мира. Но кто пойдет на нищенскую зарплату? Вот и имеем, что есть. Как говорил великий Ядешко- дети наше будущее-какими мы их воспитаем, такое оно и будет. Какое оно уже есть- вы видите. Интереса ради почитайте про учителей в развитых странах. Их боятся больше полиции. И не зря.