Власти Барнаула рассказали, когда избавят от неприятного запаха жильцов ЖК "Адмирал"

Проблема возникла в 2020 году, когда жители нескольких домов начали жаловаться на запах нечистот

05 июня 2024, 14:48, ИА Амител

Канализационная насосная станция / Фото: barnaul.org

В Барнауле до конца ноября 2024 года закончат работы по устранению неприятного запаха от канализационной насосной станции (КНС-21), расположенной в проезде Северном Власихинском, сообщает мэрия.

Напомним, в 2020 году жильцы ЖК "Адмирал" пожаловались на запах нечистот, от которого они задыхались днем и ночью. Невозможно было даже открыть окно, чтобы проветрить помещение. Все из-за того, что возле их дома работает КНС-21. Страдали и жильцы близлежащих домов. Ситуацию взяли на контроль власти Барнаула.

Накануне замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел выездное совещание на канализационной насосной станции, в ходе которого обсудили ход и сроки работ по устройству системы дополнительной очистки вентиляционных выбросов.

"В результате принятых мер удалось сократить до допустимых пределов наличие вредных веществ в атмосферном воздухе вблизи КНС, уменьшить неприятный запах в дневные часы. Однако при ветреных нагрузках в вечерние и утренние часы неприятный запах в стороне жилой застройки, к сожалению, продолжает проявляться", – отметил главный инженер Барнаульского водоканала Евгений Чайкин.

На данный момент на объекте ожидают фильтры, после установки которых приступят к переустройству вентиляционной системы. Также поставят вытяжную трубу большей высоты.

"Подрядчик проводит работы в соответствии с графиком. Срок их завершения – до конца ноября текущего года", – подчеркнул Чайкин.

Татьянин поручил контролировать проведение строительно-монтажных работ на объекте и указал на важность в установленные сроки запустить устройство системы дополнительной очистки воздуха.