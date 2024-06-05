Власти Барнаула рассказали, когда избавят от неприятного запаха жильцов ЖК "Адмирал"
Проблема возникла в 2020 году, когда жители нескольких домов начали жаловаться на запах нечистот
05 июня 2024, 14:48, ИА Амител
В Барнауле до конца ноября 2024 года закончат работы по устранению неприятного запаха от канализационной насосной станции (КНС-21), расположенной в проезде Северном Власихинском, сообщает мэрия.
Напомним, в 2020 году жильцы ЖК "Адмирал" пожаловались на запах нечистот, от которого они задыхались днем и ночью. Невозможно было даже открыть окно, чтобы проветрить помещение. Все из-за того, что возле их дома работает КНС-21. Страдали и жильцы близлежащих домов. Ситуацию взяли на контроль власти Барнаула.
Накануне замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел выездное совещание на канализационной насосной станции, в ходе которого обсудили ход и сроки работ по устройству системы дополнительной очистки вентиляционных выбросов.
"В результате принятых мер удалось сократить до допустимых пределов наличие вредных веществ в атмосферном воздухе вблизи КНС, уменьшить неприятный запах в дневные часы. Однако при ветреных нагрузках в вечерние и утренние часы неприятный запах в стороне жилой застройки, к сожалению, продолжает проявляться", – отметил главный инженер Барнаульского водоканала Евгений Чайкин.
На данный момент на объекте ожидают фильтры, после установки которых приступят к переустройству вентиляционной системы. Также поставят вытяжную трубу большей высоты.
"Подрядчик проводит работы в соответствии с графиком. Срок их завершения – до конца ноября текущего года", – подчеркнул Чайкин.
Татьянин поручил контролировать проведение строительно-монтажных работ на объекте и указал на важность в установленные сроки запустить устройство системы дополнительной очистки воздуха.
"Чтобы условия проживания граждан в ЖК "Адмирал" и других близлежащих микрорайонах стали комфортными", – сказал Татьянин.
15:26:15 05-06-2024
Когда разрешение на строительство давали, об этой проблеме не знали?
15:33:13 05-06-2024
т.е. это проблема властей города, а не застройщика? шикардосно... застройщики на восточном, на полях где гумно собирают, свечек навтыкают, а потом город эти поля деарировать будет в их интересах?
16:08:20 05-06-2024
Гость (15:33:13 05-06-2024) т.е. это проблема властей города, а не застройщика? шикардос... Причем тут застройщик? Он взял и построил, согласно утвержденному и согласованному проекту, с разрешением на строительство.
16:16:01 05-06-2024
Так и нюхают четыре года? Во терпение у людей. Впрочем, я не удивлен.
21:14:12 05-06-2024
Гость (16:16:01 05-06-2024) Так и нюхают четыре года? Во терпение у людей. Впрочем, я не... нацпроект до 2030
16:32:22 05-06-2024
Может надо за счет чиновников которые дали разрешение на строительство делать, а то тариф повышают, и все оплачивают жители города.
19:31:05 05-06-2024
А кто их туда звал ???