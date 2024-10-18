Власти Барнаула следят за подачей отопления в жилые дома

На неделе количество жалоб от населения увеличилось

18 октября 2024, 21:10, ИА Амител

Отопление / Фото: pxhere.com/ru/photo/1103273

18 октября заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел оперативное совещание по вопросам теплоснабжения жилых домов Барнаула. В совещании приняли участие представители администраций районов, профильных комитетов, АО "СГК-Алтай".

На текущей неделе в Единую дежурно-диспетчерскую службу, администрации районов и СМИ увеличилось количество обращений от жителей многоквартирных домов и частного сектора с жалобами на теплоснабжение.

"В период с 14 по 18 октября поступило 81 обращение, в том числе за последние два дня – 56 обращений. Вопросы касались работы внутридомовых систем и недостаточной температуры радиаторов отопления", – сообщил заместитель председателя, главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Виталий Ростов.

Представители администраций районов сообщили об устранении проблем. Большая часть обращений отработана, температурный режим приведен в соответствие с нормами. По оставшимся обращениям проводятся работы по регулировке силами АО "СГК-Алтай" на центральных тепловых пунктах и управляющими организациями на жилых домах. К установлению причин привлекается служба измерений наладки испытаний АО "СГК-Алтай".

По итогам совещания Сергей Татьянин поручил администрациям районов в кратчайшие сроки устранить проблемы с теплоснабжением и проработать с управляющими организациями вопрос своевременного реагирования на жалобы жителей по вопросу низкого температурного режима.