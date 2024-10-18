Власти Барнаула следят за подачей отопления в жилые дома
На неделе количество жалоб от населения увеличилось
18 октября 2024, 21:10, ИА Амител
18 октября заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел оперативное совещание по вопросам теплоснабжения жилых домов Барнаула. В совещании приняли участие представители администраций районов, профильных комитетов, АО "СГК-Алтай".
На текущей неделе в Единую дежурно-диспетчерскую службу, администрации районов и СМИ увеличилось количество обращений от жителей многоквартирных домов и частного сектора с жалобами на теплоснабжение.
"В период с 14 по 18 октября поступило 81 обращение, в том числе за последние два дня – 56 обращений. Вопросы касались работы внутридомовых систем и недостаточной температуры радиаторов отопления", – сообщил заместитель председателя, главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Виталий Ростов.
Представители администраций районов сообщили об устранении проблем. Большая часть обращений отработана, температурный режим приведен в соответствие с нормами. По оставшимся обращениям проводятся работы по регулировке силами АО "СГК-Алтай" на центральных тепловых пунктах и управляющими организациями на жилых домах. К установлению причин привлекается служба измерений наладки испытаний АО "СГК-Алтай".
По итогам совещания Сергей Татьянин поручил администрациям районов в кратчайшие сроки устранить проблемы с теплоснабжением и проработать с управляющими организациями вопрос своевременного реагирования на жалобы жителей по вопросу низкого температурного режима.
13:33:20 19-10-2024
Плохо следят! В доме все в порядке, а вот подача тепла с теплоносителя слабая, поэтому в квартире холодно, батареи еле теплые, не прогревают помещение. И это еще нет серьезных морозов! Хотелось бы платить деньги действительно за тепло, а не за его фактическое отсутствие.
16:04:33 19-10-2024
Солнечная поляна 21. Ситуация не изменилась!!!! Батареи на обратке фактически холодные- 35°. На прямой подаче ненамного теплее.
Почему не принимаются меры!
Почему при подаче тепла с ТЭЦ 75° мы так мерзнем , не получая тепло! Когда проблемы с отоплением у нас будут действительно решены? Когда мы сможем выключить обогреватели? Почему мы должны оплачивать за отопления, которого у нас нет фактически?
И главный вопрос КТО ответит на все эти аопоосы и КОГДА ситуация изменится?
#Мы хотим жить в тепле!!!
18:20:08 19-10-2024
В нашем дома и сегодня батареи еле Теплые.и нагрев воды горячей снизился .дом по Ул.чкалова 57