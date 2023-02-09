Власти Барнаула собираются пустить фейерверки на 9 Мая, День города и Новый год

Фейерверки пока что планируется проводить в Индустриальном, Октябрьском и Ленинском районах Барнаула

09 февраля 2023, 10:55, ИА Амител

Фейерверк / Фото: amic.ru

Барнаульские власти начали искать компанию, которая организует фейерверки на День города, День Победы и Новый год в 2023 году. Два лота комитет муниципального заказа Барнаула опубликовал на сайте госзакупок.

Первый аукцион появился на портале госзакупок 8 февраля, его начальная стоимость 363 тысячи рублей. Фейерверки пройдут в парке имени Ленина на ул. Энтузиастов, 12в, к. 2. Компания-победитель должна будет выпустить две батареи салютов и пять разных типов зарядов.

Все три салюта будут длиться не менее четырёх минут. В описании закупки сказано, что "фейерверки должны быть композиционными, динамичными и развиваться по нарастающей к финалу".

По контракту услуга должна быть оказана:

на День Победы – с 8 мая по 10 мая;

на День города – с 20 августа по 27 сентября;

на Новый год – с 20 декабря по 31 декабря.

Действовать договор будет до 11 марта 2024 года. После проведения салютов исполнитель должен будет убрать площадку и осмотреть её "с целью выявления и сбора неотработанных изделий и элементов пиротехнических зарядов".

Второй лот разместили на портале 7 февраля, его начальная стоимость 288 тысяч рублей. Закупка предполагает организацию фейерверка на День Победы, День города и на Новый год в посёлке Научный городок (Научный городок, 31) и в селе Гоньба на ул. Школьная, 12а. Подрядчик выпустит две батареи салютов и заряды двух типов.

Фейерверк на День Победы пройдёт 9 мая, на День города – в августе-сентябре 2023 года, а на Новый год – в декабре 2023 года.

Договор будет действовать до 28 февраля 2024 года. Желающие запустить фейерверки компании смогут подавать заявки до 16 февраля 2023 года.

Отметим, в декабре стало известно, что фейерверки в 2023 году пустят и в Октябрьском районе Барнаула (на площади перед зданием на ул. им. Германа Титова, 9). Салюты пройдут также на День Победы (9 мая), на День города (в августе или сентябре 2023 года) и на Новый год (в декабре 2023 года). Победитель аукциона уже определён, ему за работу заплатят 210 тысяч рублей.

Напомним, что Новый год в 2022 году прошёл без фейерверков. От них и от крупных мероприятий власти отказались из-за идущей спецоперации на Украине.