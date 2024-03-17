Власти Барнаула в ближайшее время вынесут проект генплана города на обсуждение
Об этом заявил первый заместитель главы администрации Андрей Федоров
17 марта 2024, 06:15, ИА Амител
Проект генплана Барнаула вышел на финишную прямую и его представят на обсуждении общественности в ближайшее время. Об этом 14 марта во время собрания Союза строителей Алтайского края рассказал первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров.
В настоящее время уже идет размещение барнаульского генплана в федеральной государственной информационной системе. Вначале документ изучат федеральные и региональные органы власти, а уже потом пройдут общественные обсуждения. В ходе них каждый барнаулец сможет изучить детали генплана и внести свои предложения.
"Замечания, которые были высказаны Минэкономразвития РФ, уже на сегодняшний день отработаны подрядчиком. Не так своевременно, как хотелось бы строительному комплексу и органам власти. В ближайшее время мы представим проект", – сообщил Андрей Федоров.
Разработкой генплана занимается московский институт "Гипрогор". Отметим, что власти города заявляли о том, что документ, который определит развитие Барнаула до 2036 года, представят в конце 2022 года. Однако этого не произошло. Позже Андрей Федоров говорил, что генплан будет готов к осени 2023 года. На отсутствие документа неоднократно жаловались застройщики города. По их мнению, без генплана трудно понять, в каком направлении должна развиваться краевая столица.
К разработке генплана приступили в 2019 году. Жители краевой столицы направили в администрацию города сотни пожеланий о том, как должен развиваться Барнаул.
07:41:16 17-03-2024
Факт в том что сейчас всё строится без плана?
08:18:03 17-03-2024
отрегулируйте, хотя бы, светофоры, планировщики, блин
16:13:24 17-03-2024
Гость (08:18:03 17-03-2024) отрегулируйте, хотя бы, светофоры, планировщики, блин... Светофоры это одно, а вот хотя бы покрасили и привели в порядок, то что было построено во времена СССР
08:49:42 17-03-2024
Каждую пятилетку - новый генплан?
10:30:07 18-03-2024
Чучмек (08:49:42 17-03-2024) Каждую пятилетку - новый генплан?...
Какой по счету?))
Может уже хватит бабло тратить на никому ненужные планы, лучше бы закупили новые трамваи и автобусы!
09:23:14 17-03-2024
и когда выложат,
10:01:47 17-03-2024
Смысла в этом генплане нет никакого. Был старый генплан,строили как попало,как кто занесет нужным людям.
10:11:07 17-03-2024
А где будет общественное обсуждение и будет ли оно приниматься во внимание или в обще ничего не будет.(в прочим как всегда)
13:26:57 17-03-2024
Ливневка на Ядринцнева и новая школа входит в генплан?
16:07:57 17-03-2024
говорят,
будут сносить болшую марию-ра на Южном и будут строить дом,это правда?
20:38:59 17-03-2024
Очередной бред власти. Все помним генплан развития 2020. Уже идет 2024 год, но и десятой части из того плана не выполнено. А конкретно - не убраны трамвайные пути с Ленинского проспекта от Северо-западной до пл. Победы и перенесены на пр-т Калинина и ул. Пионеров до жд. вокзала. Так же не начато строительство бульвара до Оби от пр-т Комсомольского, где планировали обустроить набережную. И это только пара проектов которые помню. Единственное что выполнили, так это ремонт путепровода на Ленинском через жд пути. И то не в том варианте как планировали
20:56:05 17-03-2024
Гость (20:38:59 17-03-2024) А конкретно - не убраны трамвайные пути с Ленинского проспекта от Северо-западной до пл. Победы и перенесены на пр-т Калинина и ул. Пионеров до жд. вокзала. .. Так оказывается, есть положительные моменты в неисполнении плана. Например, трамвай не стали убирать)))