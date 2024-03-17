Власти Барнаула в ближайшее время вынесут проект генплана города на обсуждение

Об этом заявил первый заместитель главы администрации Андрей Федоров

17 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Улица города Барнаула / Фото: amic.ru

Проект генплана Барнаула вышел на финишную прямую и его представят на обсуждении общественности в ближайшее время. Об этом 14 марта во время собрания Союза строителей Алтайского края рассказал первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров.

В настоящее время уже идет размещение барнаульского генплана в федеральной государственной информационной системе. Вначале документ изучат федеральные и региональные органы власти, а уже потом пройдут общественные обсуждения. В ходе них каждый барнаулец сможет изучить детали генплана и внести свои предложения.

"Замечания, которые были высказаны Минэкономразвития РФ, уже на сегодняшний день отработаны подрядчиком. Не так своевременно, как хотелось бы строительному комплексу и органам власти. В ближайшее время мы представим проект", – сообщил Андрей Федоров.

Разработкой генплана занимается московский институт "Гипрогор". Отметим, что власти города заявляли о том, что документ, который определит развитие Барнаула до 2036 года, представят в конце 2022 года. Однако этого не произошло. Позже Андрей Федоров говорил, что генплан будет готов к осени 2023 года. На отсутствие документа неоднократно жаловались застройщики города. По их мнению, без генплана трудно понять, в каком направлении должна развиваться краевая столица.

К разработке генплана приступили в 2019 году. Жители краевой столицы направили в администрацию города сотни пожеланий о том, как должен развиваться Барнаул.