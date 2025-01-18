Президент России Владимир Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества

18 января 2025, 07:05, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк/ фото: barnaul.org

Как Барнаул готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили 17 января в администрации города. Особое внимание уделят ветеранам войны, у Мемориала Славы появится часовня, а в пантеоне с именами погибших высадят цветы в виде красных звезд. Подробнее о подготовке к юбилейной дате — в нашем материале.

В заседании оргкомитета приняли участие также сенатор РФ Наталья Кувшинова, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь, депутаты АКЗС и Барнаульской городской Думы, а также общественники и ректоры вузов.

Глава города Вячеслав Франк напомнил собравшимся, что президент России Владимир Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества.

"Глава государства акцентировал внимание, что главные участники предстоящего праздника — это ветераны. Им нужно уделить самое пристальное, сердечное внимание. Представителям власти поручено в ближайшее время лично встретиться и узнать, какие вопросы, проблемы тревожат ветеранов, обеспечить их решение. Необходимо окружить заботой и вниманием каждого ветерана!" - подчеркнул Вячеслав Франк.Справка: на данный момент в Барнауле проживает 141 ветеран Великой Отечественной войны, среди них 24 участника Великой Отечественной войны, 62 жителя блокадного Ленинграда, 55 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также 809 тружеников тыла. Как Барнаул готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне/ Фото: barnaul.org

По поручению главы города, в Барнауле приведет в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Столица Алтайского края к весне будет тематически украшена в честь Победы. Также наш город примет участие во всероссийских акциях таких, как "Свеча памяти", "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк".

В образовательных учреждениях проведут праздничные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы.

Важность работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, отметил Виталий Снесарь, указав, что очень важно формировать у молодежи уважительное отношение к прошлому и настоящему России.

Руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь/ фото: barnaul.org

Часовня у Мемориала Славы

В честь защитников Отечества на площади Победы в Барнауле появится памятный знак. А вернее — часовня, сообщил генеральный директор ООО "Классика", общественный советник главы города Барнаула по вопросам градостроительства и архитектуры Александр Деринг.

Она будет выполнена серого гранита в стиле русской архитектуры. Установят ее слева от скульптурной группы "Прощание" и стелы на гранитном постаменте.

Уже подготовлен эскиз, проведена госэкспертиза проекта и даже заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Завершат их к концу июня 2025 года.

На центральной клумбе в честь юбилейной даты появятся декоративные элементы - орден Отечественной войны с георгиевской лентой и цифрой "80". А в пантеоне с именами погибших под вечным огнем высадят цветы в виде красных звезд, сообщил рассказал председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков.

Новая книга о барнаульцах-героях

В часть юбилея Победы в Барнауле готовится к изданию научно-популярный сборник "Барнаул: 80 лет Победы. Памяти барнаульцев-героев Великой Отечественной войны посвящается". Как рассказала завкафедрой отечественной истории института истории и международных отношений АлтГУ, доктор исторических наук, профессор Евгения Демчик, это будет продолжение книги "Барнаул – город трудовой доблести", в которой были представлены документы и материалы о трудовом подвиге барнаульцев.

"Новая книга посвящена памяти героев-барнаульцев, с оружием в руках завоевавших Победу на фронтах Великой Отечественной войны", - отметила она.

Презентация книги назначена на май 2025 года.

В школах и садиках — конкурсы

Около тысячи тематических мероприятий пройдут в образовательных организациях Барнаула в честь 80-й годовщины Победы, сообщил председатель комитета по образованию Андрей Муль.

Запланированы ежегодный городской фестиваль военно-патриотической песни и танца "Поклонимся великим тем годам!", окружной фестиваль патриотической песни им. Владимира Завьялова, "Строевой смотр" среди учащихся патриотических объединений и отрядов "Юнармия" и др. В школьных музеях проведут мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы и памятным датам.

Как Барнаул готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне/ Фото: barnaul.org

Сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова поблагодарила власти Барнаула и Алтайского края за слаженную работу при подготовки в празднование юбилея Победы.

"У каждого жителя нашей страны есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной и Великой Победой, поэтому очень важно сохранять историческую память о событиях, участниках сражений, тружениках тыла, оказывать пристальное внимание и поддержку нашим ветеранам, быть вовлеченными в эту заботу, чувствовать свою сопричастность ко всему, что связано с 80-летием Победы", - указала Наталья Кувшинова.Она вручила Почетную грамоту Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации главе города Вячеславу Франку – в знак высокой оценки деятельности главы муниципального образования и работы администрации города.

Глава города Вячеслав Франк вручил награды органа местного самоуправления представителям образовательных учреждений города Барнаула, принявшим участие в заседании оргкомитета.