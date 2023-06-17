Власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов LG и Samsung

По словам Максута Шадаева, обсуждение пока на ранней стадии

17 июня 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, "потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают", заявил глава Минцифры Максут Шадаев на ПМЭФ, передает РИА Новости.

Отдельно чиновник уточнил, что iPhone при этом трогать не станут.

Кроме того, ведомства обсуждают запрет на параллельный ввоз серверов и систем хранения данных из недружественных стран (HP, IBM и другие), а также ограничения на параллельный импорт того оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги.

Впрочем, пока обсуждение находится только в начальной стадии, отметил министр.

Напомним, южнокорейская компания LG закрыла мобильное подразделение еще весной 2021 года.