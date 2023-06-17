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Власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов LG и Samsung

По словам Максута Шадаева, обсуждение пока на ранней стадии

17 июня 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, "потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают", заявил глава Минцифры Максут Шадаев на ПМЭФ, передает РИА Новости.

Отдельно чиновник уточнил, что iPhone при этом трогать не станут.

Кроме того, ведомства обсуждают запрет на параллельный ввоз серверов и систем хранения данных из недружественных стран (HP, IBM и другие), а также ограничения на параллельный импорт того оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги.

Впрочем, пока обсуждение находится только в начальной стадии, отметил министр.

Напомним, южнокорейская компания LG закрыла мобильное подразделение еще весной 2021 года.

техника запреты

Комментарии 8

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Гость

22:53:35 17-06-2023

Какой бред, какие китайские аналоги?! Самсунг и айфон это прежде всего качество, которого нет ни у одной китайской компании

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Николай

22:55:57 17-06-2023

Не, ну Максуд конечно жжет.... А чего огрызки не запретить? Потому что сам с ним ходит? И жена и дети! Ну просто "красавчик"

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Евгений

23:03:34 17-06-2023

Придурки

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Гость

06:36:00 18-06-2023

То что китайцы убили сотни тысяч русских своими изобретёнными заразами Максута Шадаева,не беспокоит ???

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Дмитрий

07:15:11 18-06-2023

Очень плохая идея.

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Димитровград

08:53:01 18-06-2023

В китайских изделиях, смартфонах, телевизоров, стиральных машин,холодильниках, и т.д и т.п ДЕТАЛИ ИМЕНИТЫХ БРЕНДОВ. Моё мнение такого, что самые передовые технологии китайцам они отдавать не будут. И аналог есть аналог

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Гость

09:52:47 18-06-2023

Запретить всё можно. Но своего ведь нет.

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Гость

10:37:00 19-06-2023

Китайцы пока до уровня того же Самсунга точно не дотягивают, имею на руках достаточно продвинутые модели от Самса и от Ксаоми, причем китайского бренда в семье 3 разных модели (8, 9 и 10). Камера у китайца хорошая, лучше даже чем у Самса как мне кажется, но вот система их забагована до ужаса, причем эти баги у них идут от модели к модели и никто не исправляет, тупо выпускают новую с теми же косяками, хотя на эту тему уже миллион обращений к ним. Самс работает стабильно, но он и подороже правда.

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