Власти планируют ввести лимит на покупку валюты при выходе компаний из РФ
Разрабатываемый механизм будет плавающим и не привязан к какой-то конкретной сумме
17 апреля 2023, 14:50, ИА Амител
Минфин и Центробанк обсуждают механизм ограничения влияния сделок по выходу иностранных компаний из России на курс рубля. Как сообщает газета "Ведомости", предполагается ввести ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке в ходе выкупа российских активов таких компаний.
Как объяснил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, разрабатываемый механизм будет плавающим и не привязан к какой-то конкретной сумме. Он отметил, что ведомство и ранее вводило ограничения при покупке валюты для крупных сделок, если это может дестабилизировать рынок.
Эксперты считают, что в этом вопросе будут иметь первоочередную важность не объём лимита, а сами правила. Таким образом, рынок можно будет не напрягать "закулисными сделками" и непрозрачными решениями. Вместе с тем такое метод пока не приведёт к укреплению рубля.
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